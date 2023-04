Faurecia va créer un JV avec Michelin (Vidéo). Patrick Koller, directeur général de Faurecia, revient sur le ralentissement du marché mondial, notamment en Chine, et affirme qu'il faut s'habituer à un monde économique plus incertain. Il reste confiant pour son groupe et confirme ses objectifs annuels.

Par Alexandre Guillet

Voir les photos Patrick Koller, directeur général de Faurecia

Tags