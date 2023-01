Financement auto. Une forte croissance portée par l'occasion et la LOA Malgré un net recul en juin 2021, les financements d'automobiles affichent une forte hausse au premier semestre par rapport à 2020 et sont même revenus au niveau de 2019, en partie grâce aux voitures d'occasion et à la location avec option d'achat (LOA).

Les financements d'automobiles affichent un bond de 31,5 % par rapport à 2020 et sont revenus au niveau de 2019

Le dernier baromètre de la production de crédits à la consommation par les établissements spécialisés de l’Association française des sociétés financières (ASF) fait état d’une baisse de 10,7 % des financements automobiles en juin 2021 par rapport au même mois de l’an passé. Il convient de rappeler que juin 2020 avait été particulièrement prolifique pour les ventes d'automobiles, neuves comme d’occasion, grâce au plan de soutien mis en place par le Gouvernement. En revanche, l’ASF rapporte que les financements d’automobiles neuves progressent de 11,6 % par rapport à juin 2019 et ceux liés aux voitures d’occasion enregistrent une croissance de 23 %.

Production des établissements spécialisés de l'ASF (en millions d'euros) en juin 2021 Juin Var. 21/20 (en %) Six mois Var. 21/20 (en %) Crédit classique VN 159 – 18,9 855 20,5 Crédit classique VO 389 – 15,6 2038 29,2 LOA VN 722 – 10,3 3686 30,8 LOA VO 110 27,9 534 76,8 Total financement VN (crédits affectés + LOA) 882 – 11,8 4541 28,7 Total financement VO (crédits affectés + LOA) 499 – 8,8 2572 36,9 Total financement VN + VO 1381 – 10,7 7113 31,5

La LOA à 81 % des financements VN au premier semestre

Sur le premier semestre de 2021, les voyants sont au vert avec une croissance des financements VN et VO de 31,5 % par rapport à la même période de l’an passé, à 7,113 milliards d’euros. La production pour l’achat de voitures neuves s'élève à 4,5 milliards d’euros (+ 28,7 %), dont 3,68 milliards pour la location avec option d’achat (+ 30,8 %) et 855 millions d’euros dans le cadre du crédit classique (+ 20,5 %). Ainsi, la LOA a pesé 81 % des financements en VN sur les six premiers mois de l’année. La croissance a été principalement soutenue par les voitures d’occasion, à la fois via le crédit classique (+ 29,2 % ; 2,04 Mds€) et plus encore avec la LOA (+ 76,8 % ; 534 millions d’euros). Ce dernier mode de financement a représenté 21 % des financements de VO des établissements spécialisés adhérant à l’ASF ; une part qui a doublé en à peine deux ans.



Retour au niveau de 2019 grâce à la LOA

En comparaison, par rapport au premier semestre de 2019, la production liée à la vente de voitures neuves accuse un repli de 1,3 %. « Cette baisse d’ensemble recouvre cependant des évolutions contrastées au premier semestre : – 24,1 % pour les crédits affectés et + 6 % pour les opérations de LOA », rapporte l’ASF. Les financements d’automobiles d’occasion enregistrent une hausse de 4,4 % à fin juin 2021 par rapport à la même période en 2019. Les opérations de LOA augmentent fortement (+ 70,7 %) tandis que les crédits affectés accusent un repli de 5,2 %.