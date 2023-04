Flexifleet intègre 200 modèles Suzuki à sa flotte Dans le cadre d'un contrat, le distributeur automobile Rousseau Automobiles (Saint-Ouen-l'Aumône), avec le soutien de Suzuki France, s'est assuré de la vente de 200 breaks Suzuki Swace Hybrid au loueur de VTC Flexifleet. Les premiers modèles ont déjà été livrés.

Justine Pérou Par

Voir les photos Les livraisons des Suzuki Swace Hybrid à Flexifleet vont s'étaler jusqu'à début 2023 Suzuki

« En 2022, notre objectif est que les ventes aux professionnels demeurent au-delà de 15 % du total de nos ventes en France. La très belle opération réalisée par Rousseau Automobiles est un exemple parmi d’autres. Elle confirme l’attractivité de la gamme 100 % hybride de Suzuki et sa capacité à répondre aux besoins de nombreux métiers » s’est félicité Fabien Edery, responsable ventes aux entreprises de Suzuki en France, à la suite d'une signature de contrat tripartite.

Les livraisons des 200 Suzuki seront terminées début 2023

En effet, le distributeur automobile de Saint-Ouen l’Aumône, soutenu par le constructeur, va permettre au spécialiste de la location de voitures aux chauffeurs de VTC Flexifleet d’intégrer dans sa flotte un total de 200 Suzuki Swace Hybrid à partir de ce mois de juin. Un communiqué précise que la société a choisi d’acquérir des breaks noirs en finition haut de gamme Pack. Alors que plusieurs véhicules ont déjà été réceptionnés, les livraisons se poursuivront chaque mois jusqu’à début 2023.



À LIRE. Les distributeurs automobiles à l'heure des « pros ».



« Pour ses clients VTC, Flexifleet cherchait des véhicules qui offrent à la fois une motorisation hybride économique et un habitacle spacieux permettant d’accueillir passagers et bagages dans les meilleures conditions, explique Hervé Rousseau, directeur de Rousseau Automobiles. Le break Suzuki Swace Hybrid répond parfaitement à ces besoins. Notre capacité à livrer les véhicules relativement rapidement, grâce au soutien de Suzuki France, fut aussi déterminante. Les premiers retours des utilisateurs sont déjà très bons, la Swace plaît beaucoup aux chauffeurs qui l’ont choisie. » Suzuki France indique de son côté que « l’hybridation de l’ensemble de la gamme des voitures particulières lui permet de bénéficier d’une fiscalité favorable. Et, sur plus de 32 versions disponibles, 27 ne sont pas concernées par le malus. Malus qui, le cas échéant, ne dépasse jamais 200 € ». Notons que la marque a fait des ventes aux professionnels un axe de développement stratégique, celles-ci ayant progressé de 92 % entre 2020 et 2021, à 4 400 unités.