Ford présente une nouvelle stratégie pour rendre son activité électrique rentable Alors qu'il perd actuellement beaucoup d'argent avec ses véhicules électriques, Ford a dévoilé une stratégie ambitieuse destinée à redresser la barre et rassurer les investisseurs. Le constructeur américain souhaite notamment réduire ses coûts de 7 milliards de dollars.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Ford estime qu'il doit réduire de 7 milliards de dollars les coûts de son activité de véhicules électriques, pour devenir rentable par rapport à ses concurrents. Matthieu Méheust - L'argus

2,7 milliards d’euros. C’est le montant que devrait perdre Ford en 2023, avec son activité de véhicules électriques. Cette dernière est donc loin d’être rentable pour la marque à l’ovale, puisqu’elle a déjà enregistré une perte de 722 millions de dollars au premier trimestre de l’année, soit l’équivalent de 654 millions d’euros.

Afin de rassurer les investisseurs, le constructeur américain a présenté une nouvelle stratégie ambitieuse, visant à augmenter de manière rentable les ventes de ses modèles électriques. D’autant plus que Ford s’est donné pour objectif d’atteindre une production de 2 millions de véhicules électriques d'ici à 2026.

À lire aussi Ford prévoit de supprimer plusieurs milliers d'emplois en Europe

Réduire ses coûts de 7 milliards de dollars

Ford a ainsi estimé que les coûts de ses modèles électriques étaient supérieurs de 7 milliards de dollars (environ 6,5 milliards d’euros) par rapport à ceux de ses concurrents. « Nous sommes tellement en retard sur les déchets et les coûts », a déclaré le directeur général de Ford, Jim Farley, blâmant les pénuries de puces et d'autres problèmes de chaîne d'approvisionnement qui devraient continuer à faire augmenter les coûts cette année. Pour réduire cet écart et devenir rentable avec son activité de véhicules électriques, le constructeur automobile envisage tout d’abord de simplifier radicalement sa gamme de produits à partir de 2024, jugée trop coûteuse, et de réduire les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 30 % par véhicule.

Ford a également dévoilé de nouveaux accords d'approvisionnement en lithium pour les batteries de ses véhicules électriques. Les entreprises Albemarle et Nemaska ​​Lithium fourniront donc à la marque américaine de l'hydroxyde de lithium, un ingrédient principal de la cathode des batteries lithium-ion, pendant respectivement cinq et onze ans. Malgré le contexte actuel, Ford a déclaré qu'il aurait la capacité de produire 600 000 modèles électriques à l’échelle mondiale d'ici à la fin de 2023. Des doutes persistent néanmoins du côté des investisseurs, quant à la capacité du constructeur à atteindre son objectif ambitieux fixé pour la production de véhicules électriques.