France Relance : de nouveaux projets automobiles financés par l'État Avec le programme de soutien aux investissements industriels, 66 nouveaux bénéficiaires du fonds de modernisation de la filière automobile disposeront de 69 millions d'euros débloqués par l'État, sur 193 millions d'euros d'investissements productifs au total.

Justine Pérou Par

Voir les photos Ces dispositifs sont ouverts jusqu'au 1er juin 2021 avec relève des dossiers le 31 mars et le 1er juin. Les modalités de candidatures à ces fonds sont disponibles sur bpifrance.fr

Les ministères de l’Économie, des Finances et de la Relance et de l’Industrie ont dévoilé la liste des nouveaux projets lauréats du programme de soutien aux investissements industriels mis en place par l’État, dans le cadre du plan France Relance.

800 dossiers déposés pour l'automobile

Concernant l’automobile et l’aéronautique, 205 nouveaux dossiers ont été sélectionnés pour bénéficier des fonds de soutien à la modernisation et à la diversification des deux filières. Ils totalisent 443 millions d’euros d’investissements productifs et seront soutenus à hauteur de plus de 174 millions d’euros par l’État. Plus de 800 candidatures ont concerné le secteur automobile pour la nouvelle salve d’appel à projets qui a eu lieu du 1er septembre au

17 novembre 2020.



À LIRE. Transition écologique : l'Ademe soutient et accompagne les entreprises.



« À date, l’instruction se faisant au fil de l’eau, 151 projets lauréats ont été retenus représentant plus de 373 millions d’euros d’investissements industriels soutenus pour plus de 139 millions d’euros par l’État. Parmi ces lauréats, 66 nouveaux projets automobiles, portés par 62 entreprises, sont présentés aujourd’hui. Ils totalisent plus de 193 millions d’euros d’investissements productifs et seront soutenus à hauteur de près de 69 millions d’euros par l’État », peut-on lire dans un communiqué de Bercy. Rappelons que la filière automobile compte plus de 400 000 emplois industriels. Et d’ajouter : « Doté de 200 millions d’euros en 2020, et de 600 millions d’euros sur trois ans, le fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile vise à aider les entreprises à gagner en compétitivité, par une accélération des investissements d’automatisation et de numérisation de leurs procédés industriels. »

Parmi les têtes d’affiche des projets automobiles retenus à date, il y a :

« Step 2023 » de Ligier Group à Abrest (03) région Auvergne-Rhône-Alpes & Boufféré (85) Région Pays de la Loire,

« Projet V.A.I » de Navya à Villeurbanne (69) région Auvergne-Rhône-Alpes,

« Projet Excellence Center » de Delphi technologies à Blois (41) région Centre-Val de Loire, « Projet IROX » de Federal Mogul à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) région Centre-Val de Loire,

« Projet TNCGMS » de Continental à Sarreguemines (57) région Grand-Est,

« Projet Modernisation Auto » de Schaeffler France à Haguenau (67) région Grand-Est,

« Projet EMC 5.0 » de l’Utac-Ceram à Linas-Monthéléry (91) région Île-de-France,

« Projet P2QO » de PSA à Poissy (78) région Île-de-France,

« Projet CaaS-3 » d’Actia à Toulouse (31) région Occitanie,...

L’ensemble des résultats territorialisés des aides à l’industrie, par département et par région, et par mesure sont à retrouver sur le fichier à télécharger en bas de l'article.



Ces dispositifs sont ouverts jusqu’au 1er juin 2021 avec relève des dossiers le 31 mars et le 1er juin. Les modalités de candidatures à ces fonds sont disponibles sur bpifrance.fr.