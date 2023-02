Frédéric Grandvoinnet : «L'attractivité de Mercedes reste très forte» Même si BMW est passé devant au niveau mondial en 2021, Mercedes conserve sa place de leader du segment premium en France. L'argus fait le point avec Frédéric Grandvoinnet, directeur national des ventes.

Pour la première fois en cinq ans, Mercedes-Benz a perdu sa place de numéro un mondial du premium face à BMW, à cause de perturbations de production plus importantes liées à la pénurie de semi-conducteurs. Le constructeur à l’étoile a ainsi écoulé 2,093 millions de voitures en 2021 (– 5 %) contre 2,21 millions d’unités (+ 9,1 %) pour son rival à l’hélice. Toutefois, il n’en est rien en France, puisque malgré une légère baisse de forme de ses immatriculations (– 3,4 %) avec 50 789 unités, Mercedes reste devant Audi (50 081 unités, + 10,4 %) et BMW (45 970 unités, + 1 %) en 2021, avec une part de marché de 3,1 %, ce qui en fait le 7e constructeur du marché français derrière Volkswagen et Toyota. Ses ventes aux particuliers ont quant à elles diminué de 16,3 % à 16 124 unités et celles aux sociétés de 8 % avec 9 654 unités, contre + 28,3 % sur le canal de la location longue durée (10 264 unités) ou + 6,6 % pour la location courte durée (5 072 unités).

Dans ce contexte, Frédéric Grandvoinnet, directeur national des ventes Mercedes-Benz pour la France, estime qu’il est « difficile de mesurer la performance de l’activité du groupe et de la marque car les productions ont été très impactées », sachant que certaines usines « ont dû être fermées plus longtemps que d’autres ». Il précise toutefois que « l’attractivité de la marque et de son plan produit reste très forte au niveau mondial et en France en particulier », ce qui a permis de conserver une « très bonne activité » en termes de commandes.



