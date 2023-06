Frédéric Schneider devient directeur général par intérim de Mobilize Financial Services Le conseil d’administration de RCI Banque, qui opère désormais sous le nom commercial de Mobilize Financial Services, a nommé Frédéric Schneider au poste de directeur général par intérim. Il prend la succession de Joao Leandro, qui dirigeait la captive financière du groupe Renault depuis 2019.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Frédéric Schneider devient directeur général par intérim de RCI Banque SA, la captive du groupe Renault qui opère sous le nom de Mobilize Financial Services. RCI Banque - Mobilize Financial Services

Suite au départ du directeur général Joao Leandro, qui était en poste depuis 2019, le conseil d’administration de RCI Banque SA a nommé Frédéric Schneider pour assurer l’intérim à compter du 13 juin 2023. La captive financière du groupe Renault, qui opère désormais sous le nom commercial de Mobilize Financial Services, a ainsi choisi la continuité. En effet, Frédéric Schneider était directeur général délégué depuis le décembre 2022.

Âgé de 47 ans et diplômé de l’IAE de Lyon, le nouveau directeur général par intérim, dont la nomination des soumise à l’approbation de la Banque Centrale Européenne (BCE), a réalisé toute sa carrière dans l’entité du groupe Renault. Entré en 2000 en tant que contrôleur de gestion de RCI Banque au Royaume-Uni, il a occupé différents postes Outre-Manche, mais aussi en Russie, en Argentine et au Brésil avant d’entrer au comité exécutif de RCI Banque en juillet 2019.

À lire aussi Avec Mobilize Lease&Co, le groupe Renault accélère sur la location longue durée

1,2 million de véhicules financés en 2022

Cette nomination intervient environ un an après le changement de nom de RCI Bank and Services, devenu Mobilize Financial Services pour adopter l’identité de Mobilize. Dirigée par Gianluca De Ficchy, cette dernière est l’une des nouvelles branches du groupe Renault créées dans le cadre du plan stratégique Renaulution.

Malgré ce changement de nom, le groupe Renault continue de s’appuyer sur sa branche dédiée aux financements et services automobiles, créée il y a presque 100 ans. Implantée dans 35 pays et comptant près de 4 000 collaborateurs via Mobilize Financial Services, RCI Banque a financé environ 1,2 million de voitures neuves et d’occasion en 2022, mais aussi vendu 3,8 millions de services.