Gabriel Cavallari, fondateur du groupe éponyme, est décédé Le fondateur du groupe de distribution Cavallari, Gabriel Cavallari, est décédé le 22 mars 2022 à l'entame de sa 90e année. Il a notamment été l'un plus anciens distributeurs Ferrari dans l'Hexagone.

Voir les photos Gabriel Cavallari a fondé le groupe éponyme en 1961 et a été le distributeur historique de Ferrari à Monaco

La direction du groupe Cavallari, spécialisé dans la distribution de voitures (Kia, Volvo, Honda, MG Motor…), de motos et de voitures sans permis à Monaco et dans les Alpes-Maritimes, a annoncé le décès de son fondateur Gabriel Cavallari, intervenu le 22 mars 2022. Il était âgé de 90 ans et conservait les fonctions de président de la holding du groupe. Le dirigeant était resté très actif ces dernières années pour accompagner le développement de l’entreprise qu’il avait fondé en 1961, à l’âge de 29 ans. « Sans la passion, vous ne pouvez pas réussir. C’est justement la passion qui vous anime et surtout qui vous récompense », affirme le dirigeant dans une vidéo diffusée sur la vitrine digitale du groupe.



Cette passion, Gabriel Cavallari l’a d’abord mise au service de la marque Ferrari, dont il a été le distributeur pendant plus de 50 ans à Monaco (le groupe est aujourd’hui réparateur agréé Ferrari). En 1966, il reprend le panneau Honda à Monaco. L’entité amorce son développement dans les Alpes-Maritimes en 1997, avec la marque Honda, et dans le secteur du deux roues au début des années 2000.

Un premier développement dans le Var

Le groupe Cavallari, qui comprend 110 collaborateurs, a facturé 4 000 véhicules en 2021 (neufs et d’occasion) et enregistré un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. Implanté sur la Côte d’Azur, de Menton à Saint-Tropez, il va se développer prochainement dans le département du Var avec la création d’un point de vente Honda à Roquebrune-sur-Argens. Le groupe a posé en ce début d'année la première pierre de sa future concession à Nice, dans laquelle il réunira les marques Honda, Kia, Volvo, MG Motor et Aixam (ouverture prévue en 2024). Hervé Cavallari, fils de Gabriel, devrait reprendre la présidence du groupe familial. Frédéric Delabrouille occupe la fonction de directeur général.