GCA se renforce avec BMW en association avec le groupe Alain Guénant Le groupe de distribution automobile GCA va exploiter les concessions BMW de La Roche-sur-Yon, des Sables d'Olonne (Vendée) et de Niort (Deux-Sèvres) dans le cadre d'une association avec la famille Guénant, qui reste actionnaire au sein des affaires.

Les mouvements se multiplient depuis plusieurs mois au sein du réseau BMW. Huitième plus gros distributeur de la marque en 2020, le groupe GCA va officialiser le 1er avril 2022 la reprise des concessions de la Roche-sur-Yon, des Sables d’Olonne (Vendée) et de Niort (Deux-Sèvres). Ce développement s’inscrit dans le cadre d’une association avec le groupe Alain Guénant et Compagnie. Ce dernier a cédé en janvier 2022 ses concessions Citroën et DS à Dubreuil mais continue d’exploiter les trois affaires BMW et Mini. GCA précise que les frères Guénant conservent une participation conséquente, mais minoritaire. Ces trois concessions, qui emploient 59 salariés, représentent un volume de 670 VN et 695 VO. « L’objectif à terme est d’optimiser les performances commerciales, en particulier dans une région vendéenne dynamique », indique le groupe choletais. Ce dernier va également profiter de ce développement pour installer la marque BMW Motorrad à la Roche-sur-Yon.



D’autres développements à venir pour GCA

Le groupe dirigé par David Gaist s’étend donc sur un nouveau secteur géographique avec les marques BMW et Mini, qu’il distribue déjà en Normandie, en Île-de-France et dans le Grand Est. Ce dernier informe que cette opération constitue « l’une des premières étapes du développement futur du distributeur. Une feuille de route qui devrait se confirmer dans les prochains mois ». Ces trois nouveaux sites portent à quatorze le nombre de points de ventes BMW (dont deux centres BMW Motorrad) détenus par GCA en France.

« Nous souhaitons à l’avenir faire partie des distributeurs importants de BMW en France, commente David Gaist, président-fondateur du groupe GCA. À travers le rachat de ces trois nouveaux sites BMW-Mini, nous avons des ambitions commerciales certaines et une réelle volonté de monter en puissance avec la marque allemande. Quels que soient les constructeurs, les concentrations et les regroupements ne sont pas terminés. À l’heure de la réduction des marges de distribution, le modèle permet de maîtriser les coûts différemment ».

