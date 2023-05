Gigafactory. Une route semée d’embûches vers le tout-électrique Plusieurs ministres et patrons ont fait le déplacement pour saluer l’inauguration de la première gigafactory française. Ce projet « extraordinaire mais difficile » à mettre en place selon Yann Vincent, directeur général d’ACC, n’est pourtant qu’une première étape vers le tout-électrique en 2035.

Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, l’inauguration de la méga-usine de batteries d’Automotive Cells Company (ACC), première gigafactory française, constitue « un grand jour pour l’industrie en France et en Europe ». C’est en effet « la première fois depuis Airbus » qu’un projet industriel européen voit le jour.

Alors que plusieurs ministres et grands patrons ont fait le déplacement à Billy-Berclau, près de Douvrin (Pas-de-Calais), mardi 30 mai 2023 pour saluer la concrétisation de ce projet impliquant de nombreux acteurs, tous s’accordent à dire que sa genèse, qui remonte à peine à 2019, a nécessité une forte volonté politique pour voir le jour. Car la route vers le tout-électrique, voulue par l’Union européenne pour le marché des voitures neuves à partir de 2035, reste semée d’embûches.

Une forte volonté pour lever plusieurs obstacles

Yann Vincent, directeur général d’ACC, évoque ainsi un projet « extraordinaire mais difficile » à mettre en place, qui a nécessité « le support » de beaucoup d’acteurs, que ce soient les trois actionnaires de l’entreprise (Stellantis, TotalEnergies via sa filiale Saft et Mercedes-Benz) ou les autorités publiques françaises, allemandes et italiennes. Bruno Le Maire salue par exemple la volonté politique de son ancien homologue allemand, Peter Altmaier, qui a dû aller à l’encontre des réticences de l’administration germanique afin de faire bouger les lignes. Pour mettre en place le principe du Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC), le ministre indique ainsi s’être heurté à trois sujets tabous dans l’Union européenne : aide d’État, politique industrielle et dette en commun.

Sous-entendant que c’est rarement le cas, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, souligne de son côté qu’il n’a fallu que 15 jours aux collectivités locales pour se mettre d'accord et soutenir ce projet à hauteur de 121 millions d’euros. Ceci, alors que les pouvoirs publics ont mis au total 850 millions d’euros sur la table à travers un PIIEC.

Une « transformation darwinienne » de l’industrie automobile

Mais l’ouverture de cette première gigafactory française, qui devrait être suivie d’ici à 2028 de trois autres usines dans la « Vallée des batteries » des Hauts-de-France, ne constitue qu’une première étape dans ce que Carlos Tavares appelle une « transformation darwinienne » de l’industrie automobile. Le patron de Stellantis laisse ainsi entendre que seuls survivront les constructeurs qui réussiront le mieux à s’adapter au passage vers le tout-électrique.

Plusieurs personnalités présentes à l’inauguration du site d’ACC ont en effet évoqué, de façon plus ou moins subtile, les « forces politiques émergentes » qui ont entamé une offensive contre l’automobile, cet « outil de liberté et de plaisir ». Le ministre italien du Développement économique, Adolfo Urso, a même comparé l’UE à l’Union soviétique dans sa façon d’imposer une technologie unique plutôt que de laisser place à l’innovation scientifique pour lutter contre les émissions polluantes.

Brexit, coût, IRA, Euro 7 et réseau de bornes de recharge

Face aux nouvelles contraintes réglementaires européennes, mais aussi à la poussée protectionniste de la Chine et des États-Unis, les différents ministres et patrons ont en tout cas profité de leur discours pour passer quelques messages. Ola Källenius, directeur général de Mercedes-Benz, réclame ainsi un « soutien politique » pour trouver un accord avec le Royaume-Uni, sans lequel un droit de douane réciproque de 10 % avec l’UE risquerait d’être mis en place au 1er janvier 2024. Carlos Tavares affirme quant à lui que la mission de Stellantis consiste à « fournir une mobilité propre, sûre et abordable au profit de la liberté de mouvement, qui est le propre de nos démocraties modernes ». Ceci alors que les voitures électriques coûtent cher et que leur batterie pèse pour environ 40 % de leur prix de fabrication.

Évoquant « le début d’un combat » pour restaurer l’industrie européenne, Bruno Le Maire appelle de son côté à la mise en place d’un IRA (Inflation Reduction Act) européen, mais aussi à investir dans les technologies de demain « plutôt que de dépenser de l’argent inutilement » avec une norme Euro 7. Enfin, le ministre allemand des Transports et du Numérique, Volker Wissing, insiste sur la nécessité de créer un réseau de recharge bidirectionnelle pour que « charger son véhicule électrique devienne aussi simple que faire le plein », tout en maîtrisant la production et le stockage d’électricité.