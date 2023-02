GM et Honda, ensemble pour le véhicule électrique "abordable" Les constructeurs automobiles américain et japonais, General Motors et Honda, vont codévelopper une nouvelle plate-forme dédiée aux véhicules électriques, laquelle pourrait potentiellement sortir des millions de modèles d'entrée de gamme. La production doit débuter en 2027.

Justine Pérou Par

Voir les photos GM et Honda vont collaborer pour proposer des millions de « véhicules électriques accessibles » à partir de 2027 Montage Didier Ric

Pour réduire drastiquement les coûts de développement et de fabrication, mais aussi pourquoi pas, contrer le maître en la matière Tesla, les constructeurs automobiles tendent davantage vers les synergies pour ne pas manquer le rendez-vous de l’électrique. À l’instar de l’alliance entre Volkswagen et Ford pour l’utilitaire ou d’autres groupes pour la batterie, deux autres groupes ont jugé bon de s’allier. General Motors et Honda ont annoncé qu’ils allaient codévelopper une nouvelle ligne pour fabriquer des véhicules électriques à des prix « abordables », avec en ligne de mire un début de production dès 2027. Et le duo voit les choses en grand : on parle alors d’une capacité de millions de modèles prévus, SUV compris, qui seront équipés des batteries électriques Ultium développées par General Motors. Les termes financiers du partenariat n'ont pas été communiqués.

Vendre plus de véhicules électriques que quiconque

La P-DG Mary Barra a ainsi déclaré que « GM et Honda partageront leurs meilleures technologies, conceptions et stratégies de production pour livrer des véhicules électriques à des prix abordables et souhaitables à l'échelle mondiale, notamment sur nos marchés clés d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et de Chine ». Cela fait partie du plan de GM visant à dépasser Tesla dans les ventes de véhicules électriques. « Nous avons un objectif très important … que d'ici le milieu de la décennie, d'ici à 2025, nous vendions plus de véhicules électriques aux États-Unis que quiconque et pour ce faire, on se doit de disposer d'un portefeuille de véhicules », a-t-elle déclaré, insistant sur le fait qu'elle prévoit une large gamme de petits et grands modèles. « Nous pouvons certainement évoluer et le faire rapidement.» De son côté, le patron de Honda, Toshihiro Mibe, espère que ce projet conduira à « la hausse considérable des ventes de véhicules électriques ».

Personne n’a véritablement dit combien coûteraient ces véhicules, mais le vice-président exécutif de GM Doug Parks a toutefois signalé que la gamme de prix serait inférieure à celle de la Chevrolet Equinox EV, prévue pour l'automne 2023 à un prix d'entrée de 30 000 dollars.



À LIRE. Tesla, champion mondial de la voiture électrique en 2021.



Si les deux constructeurs collaborent sur divers projets depuis plusieurs années, notamment autour de la voiture autonome via la société Cruise, ils scellent donc un accord préalablement annoncé en 2020 portant sur une alliance stratégique en Amérique du Nord visant à partager les plate-formes de véhicules et les coûts de développement. Honda et GM ont par ailleurs confirmé mener des discussions sur de futurs partenariats autour des technologies de batteries électriques « afin de réduire davantage le coût de l'électrification ».



Tags