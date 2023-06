Grâce au Jogger et à l’Austral, Renault revoit ses prévisions financières à la hausse Face au succès de plusieurs nouveaux modèles, dont les Jogger et Austral, le groupe Renault revalorise ses perspectives financières pour l’exercice 2023. Le Losange vise une meilleure marge opérationnelle et un flux de trésorerie disponible plus important.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Le succès de plusieurs nouveautés, dont l'Austral, permet au groupe Renault de revoir ses objectifs financiers à la hausse pour 2023.

Avant la publication de ses résultats semestriels le 27 juillet prochain, Renault Group anticipe déjà des performances au-delà des attentes. Le constructeur automobile prévoit ainsi que sa marge opérationnelle dépassera les 7 % au titre du premier semestre 2023, tandis que son flux de trésorerie disponible atteindra environ 1,5 milliard d’euros. Ce dernier inclut 600 millions d’euros de dividendes issus de Mobilize Financial Services.

Pour l’ensemble de l’année, le constructeur table dorénavant sur une marge opérationnelle comprise entre 7 et 8 % et sur un flux de trésorerie disponible supérieur ou égal à 2,5 milliards d’euros. Auparavant, le groupe visait une marge opérationnelle d'au moins 6 % et un free cash flow opérationnel de l’activité automobile d’au moins 2 milliards d’euros, après les 2,1 milliards enregistrés en 2022.

Succès des nouveaux modèles 100 % électriques

Le groupe Renault explique ces performances par la poursuite de sa stratégie axée sur la valeur plutôt que sur les volumes. Dans un communiqué Luca de Meo, son directeur général, indique : « Renault Group franchit des niveaux de performance records. Ces résultats sont le fruit d’une stratégie orientée vers la valeur et d’un engagement sans faille, depuis trois ans, des équipes dans la Renaulution qui transforme le groupe en profondeur. Ainsi, Renault Group revoit à la hausse les perspectives financières pour l’année, grâce aux efforts continus pour réduire les coûts et à une offensive produits inédite dans l’histoire du groupe. Cette offensive produit dans toutes nos marques ne fait que commencer et permettra d’améliorer la performance du groupe, tout en menant une transformation unique pour devenir l’entreprise automobile de nouvelle génération. »

En parallèle, le succès des nouveaux modèles comme les Dacia Jogger et Renault Austral permet au groupe d’enregistrer des hausses de ses ventes. Optimiste pour la suite, le groupe Renault entend poursuivre son offensive produit avec les prochains modèles annoncés, comme le Rafale, la R5, l’Alpine A290 (qui arrivent en 2024) ou encore le Dacia Bigster (pour 2025).

