Groupe Degenève, tatoué du logo Toyota La saga. Dirigé par Jean-Marie Degenève, le groupe éponyme fête les 50 ans de son partenariat avec la marque Toyota, dont il a été l'un des premiers distributeurs en France. L'occasion de revenir sur l'histoire de cet acteur historique de l'automobile.

Benoît Landré Par

Voir les photos Longtemps implanté via le seul site de Gaillard, le groupe s'est développé avec Toyota en 2003 dans la ville de Thonon-les-Bains

De couleur rouge et noir, l’ouvrage s’intitule Degenève, une histoire de famille. Il a été édité en septembre dernier pour fêter le cinquantenaire du partenariat avec la marque Toyota. Tiré à 5 000 exemplaires et distribué aux collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires, il retrace sur près de 90 pages l’histoire de la famille, de la fin du XIXe siècle jusqu’en 2020. Nul besoin alors d’écrire une saga sur le groupe Degenève, le travail a déjà été accompli.

Tout y est raconté avec un nombre impressionnant d’illustrations, de photos historiques ou encore de coupures de presse de l’époque (dont certaines ont été reprises dans ces pages) au milieu desquelles court un texte qui raconte les différentes étapes qui ont permis à l’entreprise familiale de devenir un acteur incontournable de la distribution automobile en Rhône-Alpes. « Cet ouvrage remplace un peu notre carte de visite », indique Jean-Marie Degenève, dirigeant du groupe familial. Une carte de visite qui en impose. On y découvre notamment des personnalités (Johnny Hallyday, Michel Sardou) ou d’anciens champions de la course automobile (Didier Auriol, Nelson Piquet), dont la trajectoire a croisé celle de la famille Degenève. Mais les principales personnalités qui ont façonné l’histoire de l’entreprise ce sont les Jean-Marie, au nombre de trois (et un peu les

René aussi).

Le vélo et la période Renault

Le deuxième Jean-Marie est présenté comme le précurseur de l’entreprise familiale. En 1905, à une époque où l’on ne parlait pas encore de nouvelles mobilités, il crée sa propre marque de vélo, la Bicyclette Degenève, ainsi qu’un atelier de réparation à Thonon-les-Bains. Le nom de la famille apparaît pour la première fois sur la façade d’un établissement et va très rapidement être associé au monde de l’automobile, encore naissant à cette époque. Après la Première guerre mondiale, l’atelier de Thonon-les-Bains devient l’International Garage (Grand Garage Degenève, Le Palais de l’Automobile par la suite) et se lance dans la vente et la location des marques de motos Sigma et Terrot et de voitures Panhard & Levassor, Mathis, Rochet-Schneider, Chenard & Walker, Amilcar, Delage, Ford... Étroitement associée à Toyota aujourd’hui, l’entreprise familiale a d’abord pris son essor au milieu du siècle dernier avec Renault, qu’elle commence à distribuer en 1933. La marque au losange sera développée par deux des enfants de Jean-Marie Degenève (Francis, Yvonne) jusqu’en 1993 tandis que deux autres de ses fils, Robert et René, vont choisir dans les années 50 de voler de leurs propres ailes sous la marque Citroën.

« C’est en parcourant ce livre que j’ai appris que mon grand-père René s’était séparé de ses frères et sœurs en 1953, au décès de leur père », raconte Jean-Marie Degenève. Une “scission” des activités est ainsi opérée au sein de la famille.

Le début de l’aventure Toyota

René abandonne très rapidement la marque aux chevrons pour prendre les panneaux Volvo et Triumph au sein de son garage de Gaillard (près d’Annemasse), situé à proximité de la frontière suisse. L’ouvrage nous apprend que c’est en 1966 qu’il découvre dans le pays voisin la marque nippone Toyota, alors en phase de déploiement en Europe. Cinq ans plus tard, en 1971, il en devient l’un des premiers distributeurs en France. Et cinquante années plus tard, le livre revient sur ce partenariat historique. Le groupe familial distribue aujourd’hui la marque nippone via sept concessions situées en Haute-Savoie, dans le Rhône, l’Ain et le Jura (et Lexus avec un site). En 2020, il a commercialisé 2 400 Toyota (180 Lexus), contre un volume de 120 modèles en 1972 dans le garage de Gaillard, puis 600 en 1980 (avec la marque Honda, reprise en 1973). Le développement des deux marques nippones sera impulsé dans les années 70 et 80 par Jean-Pierre Degenève, entré dans l’entreprise à l’âge de 16 ans, et son frère René (les fils de René), avant que les deux hommes décident au tournant des années 90 d’exploiter les deux panneaux dans des concessions séparées, toujours dans la commune de Gaillard. Jean-Pierre se consacre au développement de Toyota tandis que son frère va distribuer Honda (jusqu’en 2009).

Séparation des activités

Pilote de rallyes et grand collectionneur (de voitures mais aussi des photos qui ont permis d’illustrer le livre et ce sujet), le premier cède en 2003 la direction de la concession à son fils Jean-Marie, entré dans la société en 1997 comme préparateur. « J’ai 27 ans quand mon père me transfère la présidence. J’étais volontaire, déjà bien investi depuis plusieurs années et tout s’est fait de manière naturelle. À cette époque, nous n’avions qu’un seul point de vente et une certaine sérénité se dégageait de l’entreprise, ce qui a facilité ma prise de fonction, se remémore Jean-Marie Degenève. Pour l’anecdote, je pense que le constructeur a trouvé un interlocuteur, disons plus facilitant, en tout cas moins rude que ne pouvait l’être mon père dans les négociations ». Ses frères Florian et Aurélien rejoignent à leur tour l’entreprise familiale, avant de développer chacun leurs affaires dans l’automobile, en marge du groupe Degenève. Une séparation des activités et une trajectoire qui n’est pas sans rappeler celle prise par les deux générations précédentes.



Dès sa prise de fonction, sous l’impulsion de Toyota France (présidée par Didier Gambart à l’époque), Jean-Marie Degenève ouvre un second point de vente à Thonon-les-Bains. « Ce premier développement m’a servi d’apprentissage. J’ai ensuite racheté l’agent Subaru de Sallanches, en 2009, que j’ai conservé seulement deux ans ». Le dirigeant y substitue le panneau Toyota. En 2016, le groupe prend une toute autre dimension et étend son territoire avec la reprise des sites de Bourg-en-Bresse, Lons-le-Saunier et Mâcon de Jean-Luc Guillerminet. Deux ans plus tard, il rachète le site de Villefranche-sur-Saône, portant ainsi à sept le nombre de concessions. Le groupe Degenève reste l’un des rares opérateurs monomarques en France. Un positionnement que le dirigeant ne semble pas disposé à changer.

Le groupe Degenève en chiffres (2020)

7 concessions Toyota (Annemasse, Bourg-en-Bresse, Lons-le-Saunier, Mâcon, Sallanches, Thonon-les-Bains, Villefranche-sur-Saône)

1 concession Lexus (Annemasse)

2 400 Toyota vendues

180 Lexus vendues

« Des champions de l’essai et de la livraison »

Jean-Marie Degenève, dirigeant du groupe éponyme

Quel regard portez-vous sur ce partenariat entre le groupe et Toyota ?



Toyota a toujours été un spécialiste de quelque chose : du 4x4 au début et de l’hybride depuis plusieurs années. Nous n’avons jamais eu le moindre doute dans

la capacité du constructeur à développer les bons produits sur le marché. On ne regrette pas le choix de notre grand-père même si nous avons connu des tumultes, notamment la période des quotas à la fin des années 90 limitant l’importation des voitures japonaises, le tsunami, les scandales liés aux campagnes de rappel. Mais à chaque fois la marque a su rebondir pour s’affirmer de plus en plus en Europe et en France. Nous avons également connu des cycles. Avant l’ouverture de l’usine de Valenciennes, nous vendions des voitures peu attractives en termes de design mais dont la fiabilité était avérée. La Yaris a permis de mieux répondre aux exigences des consommateurs européens tout en conservant cette fiabilité. Nous avons donc assisté à une accélération importante. Le Rav4 est ensuite devenu un produit phare qui témoigne en particulier de la capacité de Toyota à adapter ses modèles aux attentes des consommateurs mais aussi à la réglementation.



Vous n’avez pas pris le virage du multimarquisme, comme tant d’autres groupes. N’est-ce pas risqué comme position ?



Cela peut être considéré comme un risque, en effet. Je fais confiance à la marque, avec qui nous avons toujours eu un partenariat exemplaire. Je ne souhaite pas devenir le plus gros groupe de France, le plus riche ou celui qui détient le plus de concessions. Je suis tatoué Toyota et cela me suffit. Je suis bien sûr à l’écoute de nouveaux développements avec la marque, même si je n’ai pas connaissance d’opportunités dans les territoires qui m’entourent. Il y a peut-être des opérations à mener sur les zones que nous couvrons déjà afin de mieux représenter Toyota.



A LIRE. Toyota récompense 44 distributeurs européens dont 3 en France.



Quels sont les projets à venir pour le groupe Degenève ?



J’ai pour projet de construire des concessions adaptées à la distribution automobile de demain et d’après-demain. Pourquoi ne pas être pilote pour Toyota d’un concept de ce genre. Avec la baisse des marges sur les voitures neuves, je considère que nous devons rationaliser nos frais fixes, et pour ce faire il va falloir exploiter des bâtiments de plus petite taille mais avoir des parkings plus grands. Nous devons devenir des champions de l’essai et de la livraison. Aussi, plutôt que d’investir dans des grands showrooms, il me paraît plus opportun d’investir dans de beaux espaces d’essais et de livraisons. De plus, avec l’accélération du digital, on peut s’interroger sur le besoin en surface commerciale dans certaines zones, et ce quels que soient les secteurs d’activités, sachant qu’il existe une tension sur les surfaces immobilières, avec des prix qui deviennent très élevés. Nous devons aller dans le sens des clients.



Tags