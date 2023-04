Groupe Renault. Des résultats trimestriels en forte hausse, mais des craintes pour la suite Porté par une progression du prix moyen des voitures et une hausse des ventes, notamment de ses nouveautés du segment C, le groupe Renault affiche un chiffre d’affaires en forte hausse de 29,9 % au premier trimestre 2023. Les marchés financiers s’inquiètent toutefois d’une possible guerre des prix.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos La forte progression du chiffre d'affaires du groupe Renault s'explique notamment par le succès de ses nouveautés du segment C, à savoir les Arkana, Austral et Mégane E-Tech. Renault

Au cours du premier trimestre 2023, le groupe Renault a engrangé un chiffre d’affaires de 11,5 milliards d’euros, soit une hausse de 29,9 % comparé à fin mars 2022 (hors Russie). L’activité automobile a progressé de 29,7 % (10,51 milliards d'euros), quand les activités de financement ont crû de 32,2 % (974 millions) et les services de mobilité, de 12,5 % (9 millions).

Ce bon début d’année s’explique notamment par la hausse de 14,1 % des ventes de véhicules, soit 535 012 unités. Cette progression a été particulièrement marquée en Europe, où le Losange a fait mieux que le marché avec + 27,3 % de croissance contre + 16,2 %. Au niveau mondial, le rebond des véhicules utilitaires a été plus marqué (+ 25 %, soit 88 971 unités) que celui des voitures particulières (+ 12,1 %, soit 446 041 unités). À noter que la marque Dacia s’affiche particulièrement en forme avec 171 789 véhicules écoulés en trois mois, soit une envolée de 34,3 %, contre + 8,6 % pour Renault (354 545 unités).

Les investisseurs craignent une guerre des prix sur l’électrique

Au-delà de la progression de ses ventes, le groupe Renault attribue ce rebond de l’activité à son actuelle politique commerciale, tournée vers la valeur et surfant sur « le succès » des nouveaux modèles. Ses voitures du segment C (Mégane E-Tech, Arkana, Austral) ont ainsi enregistré une croissance de 51 %. Le Losange revendique 15 500 immatriculations et 40 000 commandes pour l’Austral sur les trois premiers mois de l’année, mais aussi 11 000 ventes trimestrielles pour la Mégane E-Tech ou encore 18 500 pour l’Arkana. En parallèle, le groupe Renault évoque « un effet prix solide de 9,4 points », alors que le prix de vente moyen par unité des Mégane E-Tech et Austral se situe « largement au-dessus de la moyenne du groupe ».

Néanmoins, cette bonne dynamique est gâchée par le mauvais accueil de ces résultats sur les marchés financiers. Le cours de Bourse de Renault s’affiche d'ailleurs comme la lanterne rouge du CAC 40 en ce jeudi 20 avril avec une baisse supérieure à 7 % (à 16 h). Les investisseurs craignent en effet que la guerre des prix sur les voitures électriques entamée par Tesla ne nuise aux marges de Renault.