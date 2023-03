Groupe Renault. Les 15 principaux marchés mondiaux à fin mars 2021 Sur le premier trimestre 2021, la France est le premier marché mondial en volume pour le groupe Renault, devant la Russie et l'Italie. Le constructeur est sur une bonne dynamique en Inde, tandis que la Chine n'apparaît plus dans le top 15 des pays mondiaux.

Dans le plan stratégique « Renaulution », dévoilé en janvier 2021, Luca de Meo, CEO du groupe Renault, avait affiché son ambition de concentrer le développement des marques sur les segments et les canaux rentables des marchés clés tels que la Russie, le Brésil, l’Inde et la Corée-du-Sud. Un renforcement de la compétitivité était également attendu en Espagne, au Maroc, en Roumanie et en Turquie. Engagé dans une course à la rentabilité plus qu’aux volumes, le groupe n’en doit pas moins accroître sa performance sur certains marchés mondiaux, à commencer par la Chine. Pour la marque Renault, il s’agit même d’un nouveau départ sur ce marché stratégique.



Celui qui était encore son quatrième principal marché mondial en volume en 2020 ne figure plus dans le top 15 à fin mars 2021 (voir classement en bas de l'article). Deux explications : le groupe a arrêté de commercialiser en avril 2020 ses véhicules particuliers thermiques Captur, Kadjar et Koleos et il n'intègre plus depuis cette année les ventes de la marque Shineray (appartenant à Jinbei), qui étaient comptabilisées l’an passé. Au total, le groupe français a commercialisé 6 908 véhicules en Chine sur les trois premiers mois de 2021, dont 6 429 unités via la coentreprise Jinbei & Huasong (dont 6 407 utilitaires) et 479 électriques sous la marque Eveasy.



Renault grignote des parts de marché en Inde

Le marché indien, sur lequel le constructeur français se débat depuis plusieurs années, représente un potentiel de croissance important. Le groupe, qui y affiche une part de marché de 3 % à fin mars 2021 (2,8 % à fin 2020), lancera cette année son petit SUV Kiger, qui rejoindra les Kwid et Triber. L’Inde se positionne à la sixième place des marchés mondiaux de Renault au premier trimestre 2021, alors qu'elle ne pointait qu’en dixième position à fin décembre 2020. Par ailleurs, l’élection de Joe Biden à la tête des États-Unis pourrait à moyen terme modifier la donne en Iran, pays qui figurait dans le top 15 de Renault en 2018. Parmi les changements apportés dans ce classement, on notera l’entrée de la Colombie et de la Pologne, mais aussi la sortie de la Chine et de la Roumanie.

