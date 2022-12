Groupe Volkswagen. Le nouveau patron Oliver Blume fixe son cap Oliver Blume est le nouveau patron du puissant groupe Volkswagen depuis le 1er septembre 2022. Après les quatre ans de mandat mouvementés de Herbert Diess, il souhaite « rebâtir l'esprit d'équipe » au sein du constructeur allemand, assurer sa solidité financière et accélérer sur l'électrique.

Après quatre ans de mandat mouvementés, marqués par diverses tensions avec les représentants du personnel et l’équipe de direction, Herbert Diess a laissé les rênes du puissant groupe Volkswagen, le 1er septembre 2022, à Oliver Blume. Natif d’une commune proche du siège historique de Wolfsburg et arrivé au sein du groupe en 1994, Oliver Blume était président du directoire de Porsche depuis 2015. Il cumule désormais cette fonction avec celle de président du directoire du groupe Volkswagen AG. Arno Antlitz, directeur financier, devient au passage directeur des opérations pour assister le nouveau patron, tandis que le conseil de surveillance est remanié.

Alors qu’il a reçu pour mission de se concentrer sur « la stratégie, la qualité, le design et sur CARIAD, la filiale du groupe spécialisée dans le développement logiciel », Olivier Blume indique dans un communiqué que « l’interaction entre le groupe, les divisions de marques et les marques elles-mêmes constitue la clé du succès pour le groupe Volkswagen ».



« Rebâtir l’esprit d’équipe » en interne

