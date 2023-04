Groupe Volkswagen. Les ventes de véhicules électriques portées par les marques VW et Audi Le groupe Volkswagen a immatriculé 141 000 véhicules électriques au premier trimestre 2023, soit + 42 % en un an. Les modèles à batterie représentent désormais 6,9 % de la totalité des ventes du constructeur allemand. Les trois quarts d'entre eux portent le blason des marques VW et Audi.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Avec 41 900 exemplaires écoulés au premier trimestre 2023, les Volkswagen ID.4 et ID.5 sont les deux modèles électriques les plus vendus par le groupe. Volkswagen

Quelques jours avant la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023, le groupe Volkswagen a levé le voile sur ses ventes de voitures électriques à fin mars. Celles-ci ont progressé de 42 % en l’espace d’un an pour atteindre 141 000 immatriculations. La part des modèles à batterie au sein des ventes totales du groupe atteint désormais 6,9 %, contre 5,2 % au premier trimestre 2022.

« L’année a commencé sous les meilleurs auspices pour le marché des véhicules entièrement électriques. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés : en 2023, près d’un véhicule sur dix livré dans le monde sera un modèle entièrement électrique », déclare dans un communiqué Hildegard Wortmann, responsable des ventes au sein du comité de direction élargi du groupe Volkswagen.

L’Europe comme principal moteur de croissance

Avec 98 300 exemplaires livrés entre janvier et mars 2023, l’Europe reste donc le marché principal du groupe Volkswagen et représente environ 70 % de ses ventes de véhicules électriques dans le monde. Le Vieux Continent affiche même un carnet de commande qui s’élève à plus de 260 000 unités. La Chine, qui comptabilise 21 500 livraisons (15 % des ventes) au premier trimestre, arrive quant à elle à la deuxième place, suivie des États-Unis qui comptent 15 700 unités livrées (11 % des ventes).

« Le groupe enregistre une hausse de ses livraisons de 68 % en Europe, et le nombre de véhicules électriques livrés aux États-Unis a doublé. Cette semaine, à l’occasion du salon automobile de Shanghai, nous avons montré que nous étions parfaitement armés pour répondre à la demande du marché chinois sur ce segment. Sur le seul mois de mars, nous avons déjà constaté une hausse des livraisons en glissement annuel en Chine », souligne Hildegard Wortmann.

La marque Volkswagen couvre la moitié des ventes du groupe

Entre janvier et mars 2023, la marque Volkswagen a vendu à elle seule 70 000 modèles à batterie, soit près de la moitié du volume total de véhicules électriques livrés par le groupe. Avec 34 600 exemplaires vendus, Audi compte pour près de 25 % du volume total, tandis que la marque Skoda représente 9 % du mix avec 12 400 unités écoulées. Arrivent ensuite les marques espagnoles Seat et Cupra, avec 9 200 modèles électrifiés (6 % des ventes), Porsche (9 200 unités, soit 6 % du mix) et Volkswagen Véhicules Utilitaires et ses 5 500 unités livrées (4 % des ventes).

Avec 41 900 immatriculations depuis le début de l’année, les SUV Volkswagen ID.4 et ID.5 sont les modèles électriques les plus vendus par le groupe au premier trimestre. Leur petite sœur, la Volkswagen ID.3, s’est quant à elle écoulée à 23 600 exemplaires. L'Audi Q4 e-tron vient compléter le podium avec 21 300 unités, suivie des Skoda Enyaq iV (12 400 livraisons) et Audi Q8 e-tron (9 700 livraisons).