Guillaume Couzy, ex-DG de Stellantis France, rejoint l’entreprise de consulting Redpill Guillaume Couzy, qui a annoncé son départ du groupe automobile Stellantis en avril 2023, a été nommé associé et directeur général délégué du groupe Redpill. Celui-ci accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale, data et marketing, dont la marque Peugeot.

Voir les photos Guillaume Couzy, associé et directeur général délégué de Redpill L'argus

Après un parcours de trente ans dans l’univers automobile (il a rejoint le groupe PSA en 1993), Guillaume Couzy va découvrir un nouveau secteur d’activité. L’ancien directeur général de Stellantis France a rejoint le groupe Redpill en qualité d’associé et directeur général délégué. Fondée en 2015 par Sergine Dupuy et Marco Tinelli, ce start-up studio* parisien se positionne comme un « partenaire de croissance et d’innovation des entreprises », qu’elle accompagne dans la transformation digitale et marketing. Parmi ses clients, Redpill compte notamment la marque Peugeot.

Guillaume Couzy pilotera le développement international du groupe, les activités de conseil en transformation marketing et média, ainsi que le développement stratégique du start-up studio.

« Je suis convaincu depuis longtemps que le monde de l’innovation et des start-up peut créer énormément de valeur pour les grands champions de l’industrie et de l’économie française. Je suis donc ravi de rejoindre l’équipe Redpill, dont l’esprit entrepreneurial, le sérieux et l’éthique professionnelle ainsi que l’expérience en innovation m’ont toujours impressionné », commente Guillaume Couzy. Et de soulever : « Les dirigeants des grands groupes sont tous convaincus qu’ils doivent innover, tant au niveau des business model que du marketing. En revanche, les conseils qui les accompagnent ne comprennent pas toujours les enjeux auxquels ces champions sont confrontés. Mon apport à l’équipe Redpill sera de faire ce pont stratégique entre l’agilité, l’ambition et le champ pragmatique et pertinent des possibles. »

* entreprise incubatrice de plusieurs start-up