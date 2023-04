Hyundai et Kia testent les robots en concession Le groupe Hyundai a présenté DAL-e, son premier robot humanoïde dans une concession automobile en Corée du Sud, le but étant de fournir des services automatisés complémentaires et sans contact aux clients. Si les tests s'avèrent concluants, il pourrait investir le réseau mondial du constructeur.

Voir les photos Avec son robot humanoïde DAL-e, Hyundai Motor Group souhaite fournir des services automatisés à ses clients

Dans une concession automobile, située au sud de Séoul (Corée du Sud), un petit robot a pris ses quartiers selon Hyundai Motor Group. Il s’agit de DAL-e, nom acronyme pour « Drive you, Assist you, Link with you-experience » (vous accompagner, vous assister et communiquer avec vous), un système de communication sous forme humanoïde équipé d'une technologie de reconnaissance faciale à intelligence artificielle de dernière génération ainsi que d'un système de communication automatique reposant sur une plateforme de compréhension du langage.

Hyundai prône les services automatisés et sans contact en concession

Selon le constructeur automobile, « le DAL-e est une plateforme de services de nouvelle génération pouvant offrir des services automatisés aux clients en toutes circonstances. Il est appelé à devenir un interlocuteur privilégié des clients en étant capable de leur délivrer des messages parfaitement cohérents et ce, d'une manière nettement plus conviviale et personnalisée qu’un robot traditionnel ». En cette période de crise sanitaire, il préfigurerait ainsi l'avenir des services clients automatisés et sans contact.

Capable d'informer les clients sur les véhicules

Qualifié d’amical, doué d’émotions, capable de se déplacer, d’escorter les clients (quatre roues omnidirectionnelles), d’engager des interactions avec eux et de les informer, ce robot mesure 1,16 mètre et pèse 80 kg, et serait alors plus léger et plus compact que d’autres produits de service de ce type déjà en place sur le marché. « Ainsi, lorsqu’un client pénètre sans masque dans la concession, le robot le détecte et l’invite à en porter un. En termes d’aptitudes à la communication, il est capable d’engager un dialogue automatisé et fluide avec les visiteurs, de leur fournir des informations utiles sur les produits et services, et ainsi de répondre à des commandes verbales et tactiles sur son écran », peut-on lire dans le communiqué.



Le robot DAL-e pourrait investir le réseau mondial Hyundai et Kia

« Dans le hall d’exposition où il officie pour les besoins de ce projet pilote, le DAL-e est réputé pour faciliter la tâche du personnel et pour sa capacité à offrir une aide pratique aux clients, plus particulièrement à tous ceux qui préfèrent ne pas avoir affaire à des personnes physiques en raison de la pandémie de Covid-19, ainsi qu’à ceux qui se rendent sur place aux heures d’affluence, notamment le week-end », affirme le groupe Hyundai.



Ce robot hautement performant est donc testé, et si l’expérience s'avère concluante, DAL-e pourrait faire son entrée « dans toutes sortes d’environnements propices aux interactions quotidiennes avec les clients, à l’instar des autres concessions de Hyundai Motor Company et de Kia Corporation ». Y compris en Europe. Mais en attendant, le constructeur, qui voit en DAL-e un moyen en plus d’apporter des services supplémentaires et complémentaires en concession, prévoit de perfectionner ce robot avec des données et remontées terrain établies lors du projet pilote à Séoul.



