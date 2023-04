Hyundai et Virtuo créent un nouveau modèle économique pour la mobilité Le spécialiste de la location de voitures en ligne, Virtuo, a intégré le nouveau SUV Hyundai Kona 100 % électrique à sa flotte par le biais d'un modèle économique inédit dans le secteur automobile, le partage de revenus.

Virtuo prévient : « Hyundai Kona electric, premier véhicule électrique de la flotte, est donc la figure de proue de ce nouveau modèle économique innovant, jamais vu dans l’industrie automobile, qui compte bien bouleverser les habitudes du secteur ». En effet, la start-up spécialisée dans la location de voitures dématérialisée et sans contact a annoncé l’arrivée du SUV dans son parc via le revenue sharing, autrement dit, le partage de revenus en français. Ce business model encore inconnu en France s’appuie sur la répartition de rémunérations de marges entre les parties prenantes.

20 % du chiffre d'affaires reversés au constructeur automobile Hyundai

« Le partenariat repose sur un concept simple : le constructeur met ses véhicules à disposition de la start-up, qui s’occupe ensuite de les proposer à ses utilisateurs via l’application mobile, mais également du lavage et de l’entretien entre chaque location. À la fin de chaque mois, environ 20 % du chiffre d’affaires récoltés via la plateforme de location sur ces véhicules sont reversés au constructeur, avec une garantie de plancher minimum », explique ainsi Virtuo. Ce nouveau modèle préfigurerait l’avenir de la distribution automobile dans les grandes villes, mais aussi de la mobilité en général, la location ou l’autopartage, selon la start-up.

40 nouveaux Hyundai Kona disponibles chez Virtuo

« Chez Virtuo, nous permettons à nos utilisateurs de louer un véhicule neuf, instantanément, 24/7 grâce à leur smartphone. Notre force est aussi de savoir gérer des flottes avec beaucoup de précision à différents endroits d'une ville. Ce modèle de revenue sharing nous permet de faire découvrir toute une gamme de nouveaux véhicules à nos centaines de milliers d’utilisateurs mais aussi de cocréer avec nos partenaires constructeurs, comme avec Hyundai, la meilleure offre de mobilité pour demain », souligne Karim Kaddoura, cofondateur de Virtuo.

Quarante SUV Kona 100 % électriques seront disponibles au catalogue de Virtuo dès le 4 février 2021 et seront immédiatement déployés dans Paris. L’objectif est de doubler la flotte avant de conquérir les six mois suivants d’autres villes françaises. Mais la start-up compte également atteindre son principal objectif, qui est de détenir 50 % de véhicules électriques dans son parc automobile dès 2025.



