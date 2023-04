Igor Dumas (Opel) : « La part de marché rebondit enfin » Un an après le lancement du plan « transform together », élaboré en concertation avec le réseau, le redressement d'Opel semble être en bonne voie. S'il reste du chemin à parcourir, Igor Dumas, directeur général de la marque en France, estime que les « indicateurs sont dans le vert ».

À l’été 2021, Igor Dumas, directeur général d’Opel France, dévoilait les contours du plan « transform together », élaboré en concertation avec le réseau de distribution. Fort de 35 macro-actions, ce plan devait répondre à plusieurs impératifs pour accompagner le nouveau positionnement d’Opel en tant que « marque généraliste haut de gamme allemande » au sein de Stellantis. Outre cette transformation de marque, ce plan vise notamment à améliorer la satisfaction client et les relations avec les distributeurs, qui s’étaient dégradées.

Un an plus tard, Igor Dumas se montre soulagé. « Nos indicateurs sont dans le vert, dit-il. C’est encourageant mais nous restons très humbles, rigoureux et concentrés sur l’exécution de notre plan. » Au cours du premier semestre 2022, Opel a immatriculé 19 895 voitures particulières, ce qui équivaut à une baisse de 11,7 % comparé aux 22 527 unités enregistrées entre janvier et juin 2021. Mais, dans un contexte tendu, la part de marché du constructeur a progressé de 0,2 point pour atteindre 2,6 %. Idem dans la catégorie des VUL, puisque les 4 020 unités écoulées (– 11,9 %) lui ont permis d’atteindre 2,2 % du marché, soit un petit gain de 0,3 point.



Un CA unitaire en hausse de 6 %

La rentabilité moyenne du réseau encore dans le rouge

Top 5 des ventes Opel au 1er semestre 2022

Opel Corsa : 8 513 unités (– 17,5 %) Opel Mokka : 4 243 unités (+ 132,9 %) Opel Crossland : 3 914 unités (– 19,8 %) Opel Grandland X : 2 096 unités (– 27,7 %) Opel Astra : 610 unités (– 49,1 %)

