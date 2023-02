Import-export : les chiffres du marché automobile en Europe en 2021 L'Union européenne a davantage exporté qu'importé de voitures neuves en 2021, selon les données de l'ACEA. Dans les deux sens, les États-Unis restent le premier partenaire pour le Vieux Continent. L'an passé, les importations depuis la Chine ont enregistré un bond de 234,3 %.

Grâce à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie et à une augmentation de la demande de voitures particulières, les activités commerciales en Europe sont reparties à la hausse en 2021, selon les données publiées par l’ACEA. L’an passé, la balance commerciale de l’Union européenne a enregistré un excédent de 73 milliards d’euros, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2020. Cependant, l’ACEA relève que ce montant reste inférieur de près de 15 milliards d'euros à celui affiché en 2019, avant la crise sanitaire. La valeur des exportations de voitures du Vieux Continent a atteint 125 milliards d'euros l’an passé (+ 3,6 %), tandis que le montant des importations s’est élevé à 52,8 milliards d’euros (+ 2,3 %).



Forte augmentation des exportations vers la Russie en 2021

En 2021, les voitures particulières neuves fabriquées dans l’Union européenne ont principalement été exportées aux États-Unis (25,5 milliards d’euros). La valeur des automobiles qui ont traversé l’Atlantique a augmenté de 9,1 % par rapport à 2020 et représenté une part de 20 % du montant total. C’est surtout en direction de la Chine (2e pays) que les exportations de voitures européennes ont le plus progressé l’an passé : + 16,5 % pour un montant de 21,18 milliards d’euros. À l’inverse, les départs en direction du Royaume-Uni et de la Turquie ont chuté respectivement de 27,8 % et 21,8 %. On notera que les exportations automobiles vers la Russie ont grimpé de 41,3 % en 2021, totalisant 3,03 milliards d’euros, soit la plus forte hausse observée parmi le top 10 des pays exportateurs.

Bond des importations depuis la Corée du Sud et la Chine

Malgré une baisse de 22,3 % par rapport à 2020, les États-Unis ont conservé la position de premier importateur de voitures neuves dans l’Union européenne (8,144 milliards d’euros) avec une part de 15,4 % de la valeur totale. Les arrivages depuis le Royaume-Uni ont également fortement diminué (– 18,2 %). Conséquence du succès des marques Hyundai et Kia, les importations depuis la Corée du Sud (3e pays) ont grimpé de 29 % l’an passé. L’ACEA indique que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon ont représenté 60 % de la valeur des voitures neuves importées en Europe. En 2021, les importations depuis la Chine ont explosé (+ 234,3 %), totalisant 5,9 milliards d’euros. Entrée en production en septembre 2021 en Chine, dans l’usine Dongfeng-Citroën de Chengdu, la Citroën C5 X commence à infuser le marché européen depuis quelques semaines. Lancée l’an passé, la berline DS 9 est également un modèle « made in China ». La Russie ne fait pas partie des dix principaux marchés exportateurs de voitures vers l’Europe.





