Industrie auto. Le top 30 des patrons les mieux payés

Les principaux constructeurs, manufacturiers et équipementiers automobiles sont cotés en Bourse et doivent publier le détail de leurs comptes chaque année. La rédaction de L’argus a consulté les différents rapports annuels et autres publications officielles pour connaître la rémunération des principaux dirigeants en 2020. Lorsque les données 2020 n’étaient pas disponibles, nous avons choisi de publier celles de 2019 afin d’avoir un panel représentatif (mais non exhaustif) des principaux acteurs de l’industrie automobile.



À noter que dans un souci de lisibilité, nous avons choisi de ne parler que du salaire fixe et de la rémunération totale, arrondis à 0,01 million près, des seuls présidents et directeurs généraux des entreprises, même si certains membres de conseils d’administration et autres directeurs administratifs et financiers sont parfois (très) bien lotis. À titre d’exemple, Dhivya Suryadevara, vice-présidente exécutive qui occupe également le poste de directrice administrative et financière de General Motors, a reçu 6,8 M$ (5,7 M€), soit bien plus que les patrons de Renault ou Michelin. Les taux de change ont été relevés au 30 avril 2020.



Apollo Tyres

Onkar S. Kanwar, P-DG du manufacturier indien Apollo Tyres, a reçu un total de 224,8 millions de roupies (2,5 M€) au titre de l’année fiscale qui s’est terminée le 31 mars 2020, dont un salaire fixe de 107 millions de roupies (1,2 M€).

Aston Martin

Tobias Moers, P-DG d’Aston Martin Lagonda depuis le 1er août 2020, a reçu une rémunération totale de 1 482 000 £ (1,7 M€) en 2020, dont 581 000 £ (666 600 €) de salaire fixe. C’est un peu plus qu’Andy Palmer (P-DG jusqu’au 25 mai 2020) en 2019, soit 1 353 000 £ (1,55 M€). Parmi les avantages de Tobias Moers, notons la mise à disposition de cinq voitures. Lawrence Stroll, président du conseil d’administration, par ailleurs connu pour posséder une belle collection de Ferrari, ne reçoit qu’un salaire symbolique de 1 £, mais il détenait 24 799 964 actions le 31 décembre 2020, contre 4 315 pour Tobias Moers. Mi-avril, le cours de l’action Aston Martin Lagonda dépassait les 2 000 £.

BMW

La rémunération d’Oliver Zipse, président du directoire de BMW AG depuis 2019, a atteint 5,28 millions d’euros en 2020, dont un salaire de base de 1,8 million. C’est environ 800 000 € de plus qu’en 2019. À noter que cinq membres de l’équipe dirigeante ont perçu plus de 2 M€ en 2020.

Brembo

Daniele Schillaci, directeur général de l’équipementier Brembo, a reçu un total de 3,03 M€ en 2020, dont un salaire fixe de 1,35 M€. De son côté, Matteo Tiraboschi, vice-président exécutif, a touché la somme de 2,34 M€, dont une part fixe de 1,25 M€. Enfin, Alberto Bombassei, président-fondateur de Brembo, n’a reçu que sa rémunération fixe, à savoir 1,3 M€.

Continental

Nikolai Setzer a été nommé président du directoire le 1er décembre 2020 après avoir occupé d’autres fonctions au sein de l’équipementier et manufacturier allemand. À ce titre, il a touché une rémunération de 3,97 M€, soit environ 460 000 € de plus qu’en 2019, dont un salaire fixe de 828 000 €. Son prédécesseur, Elmar Degenhart, qui a occupé les mêmes fonctions entre août 2009 et novembre 2020, a reçu un total de 5,39 M€ au titre de 2020, contre 6,81 M€ en 2019. Son salaire fixe a baissé entre 2019 et 2020, passant de 1,45 à 1,28 M€.

Daimler-Mercedes-Benz

Ola Källenius, président du conseil d’administration de Daimler AG-Mercedes-Benz, a reçu une rémunération totale de 5,71 M€ en 2020, dont un salaire fixe de 1,41M€. C’est 829 000 euros de plus qu’en 2019, notamment grâce aux différents bonus – de court, moyen et long termes – alloués l’an dernier, mais aussi grâce à un doublement de son plan de retraite, soit 520 000 € contre 261 000 €. À noter que les sept autres membres du conseil d’administration de Daimler, dont Martin Daum, patron de Daimler Trucks & Bus, ont reçu une rémunération d’environ 3 M€ chacun en 2020.

Faurecia

Alors que PSA a dû se séparer de Faurecia pour sa fusion avec FCA dans le cadre de Stellantis, Patrick Koller, directeur général de Faurecia, a reçu une rémunération de 2,77 M€ en 2020. Sa rémunération fixe est restée identique à celle de 2019, soit 855 000 €, mais sa rémunération variable annuelle a été multipliée par cinq pour atteindre 1,3 M€. Patrick Koller a également perçu 22 315 € d’avantages en nature. Michel de Rosen a quant à lui touché la somme de 296 228 € en tant que président du conseil d’administration, contre 309 899 € en 2019.

Fiat Chrysler Automobiles (avant la création de Stellantis)

Avant la création du nouveau groupe Stellantis, le dirigeant le mieux payé de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) était Michael Manley, son directeur général. Il a ainsi reçu 11,73 M$ en 2020, soit 9,79 M€. C’est 1,5 M$ (1,25 M€) de moins qu’en 2019. À noter que son salaire fixe ne représente que 11 % de sa rémunération, qui est principalement composée de bonus variables, mais aussi d’un généreux plan de retraite de 3,04 M$ (2,54 M€) contre 1,8 M$ (1,5 M€) en 2019.

John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli et président de FCA jusqu’à janvier 2021 avant de prendre la tête de Stellantis, a quant à lui reçu 2,39 M$ (1,99 M€) en 2020 contre 3,85 M$ (3,21 M€) en 2019. Sa rémunération variable représente 72 %, contre 59 % en 2019. À noter que le directeur administratif et financier de FCA, Richard Palmer, a reçu 4,47 M$ (3,73 M€) en 2020.

Ferrari

Louis Camilleri a quitté ses fonctions de directeur général de Ferrari en décembre 2020. Celui qui occupait ce poste depuis la mort de Sergio Marchionne en 2018 a reçu une rémunération de 375 846 € en 2020, contre 887 255 € en 2019. John Elkann, P-DG, a quant à lui touché 77 790 € en 2020 de la part de Ferrari, contre 223 585 € en 2019. Ce dernier assure l’intérim en attendant la désignation d’un successeur.

Ford

William Clay Ford Jr, président exécutif du constructeur américain Ford, a reçu une rémunération de 16,05 M$ (13,39 M€) en 2020, soit une belle augmentation par rapport aux 8,36 M$ (6,98 M€) touchés en 2019, mais son salaire de base en constitue une petite partie, soit 1,425 M$ (1,19 M€).

James Hackett, P-DG du groupe jusqu’à fin septembre 2020, a quant à lui bénéficié de 16,73 M$ (13,96 M€), contre 17,35 M$ (14,48 M€) en 2019, dont 1,8 M$ (1,5 M€) de salaire fixe. Son successeur, James Farley, qui a pris ses fonctions le 1er octobre, a de son côté perçu 11,8 M$ (9,85 M€) en 2020, contre 8,36 M$ (6,98 M€) un an plus tôt, lorsqu’il était directeur des opérations. Son salaire fixe n’a pas bougé, il reste à 1,7 M$ (1,42 M€).

General Motors

Mary T. Barra, directrice générale de General Motors depuis 2014, a bénéficié d’une rémunération totale de 21,6 M$ (18 M€) en 2019, dont 2,1 M$ (1,75 M€) de salaire de base, soit une légère diminution par rapport à 2017 et 2018. Si l’automobile est généralement perçue comme un secteur masculin, c’est donc une femme qui occupe la place de patron le mieux payé de l’industrie ! Mark Reuss, président de General Motors, a quant à lui touché 8,18 M$ (6,81 M€), dont un salaire fixe de 1,2 M$ (1 M€). Dhivya Suryadevara, vice-présidente exécutive et directrice administrative et financière a reçu pour sa part 6,8 M$ (5,7 M€), dont une somme fixe de 1 M$ (0,83 M€). À noter que trois autres membres de la direction exécutive ont également reçu une somme comprise entre 4,3 et 5,3 M$ (3,6 à 4,4 M€).

Goodyear

Richard Kramer, P-DG du manufacturier Goodyear, a reçu un total de 16 M$ (13,25 M€) au titre de l’année 2020, dont un salaire de base en légère baisse de 1,22 M$ (1,01 M€) au lieu de 1,3 M$ (1,08 M€). Stephen McClellan, président de la région Amériques, a reçu 5,9 M$ (4,89 M€), tandis que Darren Wells, vice-président exécutif et directeur administratif et financier, a bénéficié de 4,18 M$ (3,46 M€). Christopher Delaney, président de la région EMEA, et Ryan Patterson, président de la région Asie-Pacifique, ont respectivement touché 3,3 M$ (2,73 M€) et 3,9 M$ (3,23 M€).

Honda

Au même titre que les autres directeurs du constructeur japonais, Takahiro Hachigo, P-DG de Honda, s’est vu distribuer une rémunération totale de 702 M¥ (5,38 M€) pour l’année fiscale 2019-2020. Son salaire fixe représente 460 M¥ (3,53 M€).

Michelin

Florent Menegaux, président du groupe Michelin depuis qu’il a succédé à Jean-Dominique Senard en 2019, a touché une rémunération de 1,89 M€ en 2020, dont 843 750 € de salaire fixe. Ce dernier montant a été abaissé de 25 % au printemps 2020 pendant la période où Michelin a eu recours au chômage partiel. À cela s’ajoutent 673 051 € d’actions de performances attribuées au cours de l’exercice, pour un montant total de 2,16 M€. Yves Chapot, n° 2 du groupe, a quant à lui reçu la somme de 1,57 M€ en 2020.

Nissan

Yasuhiro Yamauchi, directeur général de Nissan, a reçu une rémunération de 419 M¥ (3,21 M€) au titre de l’année fiscale japonaise 2019-2020. Son prédécesseur, Hiroto Saikawa, qui a quitté ses fonctions le 15 septembre 2019, avait obtenu la somme de 298 M¥ (2,28 M €).

Pirelli

Marco Tronchetti Provera, P-DG de Pirelli, a reçu 4,51 M€ de rémunération en 2020, dont un salaire fixe de 2,46 M€. Ning Gaoning, président du manufacturier, a quant à lui bénéficié de 490 000 €.

Plastic Omnium

Laurent Burelle, président du conseil d’administration de l’équipementier Plastic Omnium depuis le 1er janvier 2020, a reçu une rémunération de 4,52 M€ en 2020 contre 5,12 M€ en 2019. Son salaire fixe représente 1,875 M€. Laurent Favre, directeur général également en poste depuis le 1er janvier 2020, a quant à lui bénéficié de 1,47 M€, dont 865 385 € de salaire fixe.

PSA (avant la création de Stellantis)

En 2019, Carlos Tavares, président du directoire de PSA, a reçu une rémunération totale de 7,6 M€, contre 7,64 M€ en 2018, dont un salaire fixe de 1,5 M€. Les trois autres membres du directoire, Olivier Bourges (directeur programmes et stratégie), Michael Lohscheller (directeur marques Opel et Vauxhall) et Maxime Picat (directeur opérationnel Europe), ont quant à eux reçu respectivement 1,68 M€, 1,89 M€ et 2,6 M€ en 2019. Face aux vives réactions que ces montants ont suscitées, alors que des mesures de chômage partiel ont été utilisées dans le cadre de la crise sanitaire, Carlos Tavares a indiqué en avril 2020 sa volonté de diminuer de 50 000 actions le quantum de sa rémunération de long terme 2020, ce qui équivaut à 35 % de sa rémunération fixe. Les autres membres du directoire ont également annoncé vouloir réduire de 25 % leur rémunération de long terme en actions. Toutefois, aucune donnée précise sur les sommes effectivement perçues en 2020 n’ont été publiées le 16 avril 2021.

Renault

Luca de Meo, directeur général de Renault depuis le 1er juillet 2020, a bénéficié d’une rémunération de 2,24 M€ en 2020, la part fixe représentant 29 % du montant total. Clotilde Delbos, qui a assuré l’intérim entre le départ de Thierry Bolloré fin 2019 et l’arrivée de Luca de Meo, a quant à elle touché une rémunération de 849 495 M€ en 2020. C’est bien moins que Carlos Ghosn en 2018, qui avait bénéficié de 5,52 M€ lorsqu’il était encore P-DG, avant son arrestation au Japon.

Tata Motors

Guenter Butschek, patron du constructeur indien Tata Motors, maison mère de Jaguar Land Rover, a reçu 1,64 million de roupies (1,84 M€) en 2019. Dans le même temps, les membres de la direction de Jaguar Land Rover ont touché au total 3,46 M£ (3,97 M€), sans que le détail ne soit indiqué sur le rapport annuel. Ces chiffres ne concernent pas Thierry Bolloré, puisqu’il a été nommé directeur général de Jaguar Land Rover le 10 septembre 2020.

Tesla

Elon Musk, P-DG de Tesla, a occupé pendant quelques semaines début 2021 la tête du classement des hommes les plus riches du monde. Pourtant, ce classement virtuel tient compte de la valorisation des actions cotées en Bourse, pas du salaire effectivement versé par l’entreprise à son créateur. Ainsi, Elon Musk a bénéficié d’une rémunération de… 23 760 $ en 2019 (19 834 €), soit uniquement son salaire de base ! Toutefois, il pouvait encore compter sur les 2,28 Mds$ (1,9 Md€) perçus en 2018 ! Jérôme Guillen, le Français qui a été nommé président de Tesla en 2018, a quant à lui reçu 8,27 M$ en 2019 (6,9 M€), contre 17,75 M$ (14,82 M€) en 2018. À noter que Zachary Kirkhorn, directeur administratif et financier (donc ne rentrant pas dans les critères de notre classement), a bénéficié de 21,24 M$ (17,73 M€) en 2019.

Valeo

Jacques Aschenbroich, président-directeur général de Valeo, a reçu une rémunération de 3,23 M€ en 2020, soit une diminution de 5,8 % par rapport à 2019. Pour la troisième année de suite, il a touché une somme inférieure à celle de l’année précédente. Lors du pic de 2017, sa rémunération avait atteint 5,35 M€.

Volvo

Hakan Samuelsson, directeur général de Volvo Car Corporation, a reçu une rémunération de 63,73 millions de couronnes suédoises (6,31 M€) en 2020, dont un salaire de base de 1,37 M€. À titre de comparaison, il avait touché la somme de 48,68 millions de couronnes suédoises (4,82 M€) en 2019.

Groupe Volkswagen

Herbert Diess, président du directoire du groupe Volkswagen, a reçu une rémunération de 7,7 M€ en 2020, contre 8,39 M€ en 2019. Son salaire fixe atteint 2,125 M€. De son côté, Oliver Blume, président du conseil d’administration de Porsche, a perçu 3,46 M€ en 2020, contre 5,57 M€ en 2019, dont un salaire fixe stable de 1,35 M€. Markus Duesmann, patron de la marque Audi depuis le 1er avril 2020, a quant à lui bénéficié de 9,99 M€ en 2020, mais c’est dû à une compensation de 7,3 M€ pour changement d’employeur. Il officiait auparavant chez le grand concurrent BMW.



Quel salaire pour les patrons du secteur automobile ?

Clt Nom Entreprise Rémunération annuelle* 1 Mary Barra General Motors 18 M€ (2019) 2 James Hackett Ford 13,96 M€ 3 William Clay Ford Jr Ford 13,39 M€ 4 Richard Kramer Goodyear 13,25 M€ 5 Markus Duesmann Audi 9,99 M€ 6 James Farley Ford 9,85 M€ 7 Michael Manley Fiat Chrysler 9,79 M€ 8 Herbert Diess Volkswagen 7,7 M€ 9 Carlos Tavares PSA 7,6 M€ (2019) 10 Jérôme Guillen Tesla 6,9 M€ (2019) 11 Mark Reuss General Motors 6,8 M€ (2019) 12 Hakan Samuelsson Volvo 6,31 M€ 13 Ola Källenius Daimler-Mercedes-Benz 5,71 M€ 14 Elmar Degenhart Continental 5,39 M€ 15 Takahiro Hachigo Honda 5,38 M€ (2019-2020) 16 Oliver Zipse BMW 5,28 M€ 17 Laurent Burelle Plastic Omnium 4,52 M€ 18 Marco Tronchetti Provera Pirelli 4,51 M€ 19 Nikolai Setzer Continental 3,97 M€ 20 Oliver Blume Porsche 3,46 M€ 21 Jacques Aschenbroich Valeo 3,23 M€ 22 Yasuhiro Yamauchi Nissan 3,21 M€ (2019-2020) 23 Daniele Schillaci Brembo 3,03 M€ 24 Patrick Koller Faurecia 2,77 M€ 25 Maxime Picat PSA 2,6 M€ (2019) 26 Onkar S. Kanwar Apollo Tyres 2,5 M€ 27 Matteo Tiraboschi Brembo 2,34 M€ 28 Hiroto Saikawa Nissan 2,28 M€ (2019-2020) 29 Luca de Meo Renault 2,24 M€ 30 Florent Menegaux Michelin 2,16 M€ 31 John Elkann Fiat Chrysler 1,99 M€ 32 Michael Lohscheller Opel-Vauxhall (PSA) 1,89 M€ (2019) 33 Guenter Butschek Tata Motors 1,84 M€ (2019) 34 Tobias Moers Aston Martin Lagonda 1,7 M€ 35 Olivier Bourges PSA 1,68 M€ (2019) 36 Yves Chapot Michelin 1,57 M€ 37 Alberto Bombassei Brembo 1,3 M€ 38 Clotilde Delbos Renault 849 495 € 39 Louis Camilleri Ferrari 375 846 €

* Tout compris : salaire fixe et variable, bonus, plan de retraite, avantages en nature dont actions. Données 2020, sauf mention contraire.

