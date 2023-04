Interview de David Meniane, le patron français du site de pièces américain carparts.com Nommé en avril 2022 P-DG de la société américaine carparts.com, spécialisée dans la vente de pièces auto en ligne, le dirigeant français David Meniane expose le modèle et la stratégie adoptés par la plate-forme pour renouer avec la croissance et évoque les spécificités du marché nord-américain.

Benoît Landré Par

Voir les photos David Meniane a été nommé CEO de la société américaine carparts.com en avril 2022. Carparts

La société Carparts, dont le siège est implanté à Torrance, en Californie, a démarré ses activités en 1997 avec la commercialisation de pièces automobiles (des phares principalement), avant de se lancer dans la vente sur Internet au milieu des années 2000. Cotée en Bourse (Nasdaq) depuis 2007, l’entreprise américaine a engagé en 2020 une profonde transformation de ses activités et de son modèle après une longue période de difficultés.

Carparts a enregistré l’an passé un chiffre d’affaires de 661,6 millions de dollars (+ 14 %) et compte aujourd’hui 1 700 employés répartis au sein de son siège californien, dans ses entrepôts américains, ainsi qu’à Manille, aux Philippines (service client, réalisation du catalogue de pièces…). David Meniane (39 ans), qui a rejoint l’entreprise en 2019 au poste de responsable des opérations et directeur financier, a été nommé P-DG de carparts.com il y a un an. Diplômé de l'école de commerce USC Marshall, le dirigeant français, qui vit à Los Angeles depuis vingt ans, dresse un état des lieux du marché de la pièce automobile aux États-Unis et évoque le développement de son entreprise.

L'argus. Comment est structuré le marché de la pièce de rechange aux États-Unis ?

David Meniane. Il y a quatre grandes entreprises qui couvrent le territoire des États-Unis : Autozone, Advance Auto Parts, O'Reilly Auto Parts et Napa*, avec pour chacune environ 6 000 magasins. Ces groupes se concentrent principalement sur la vente de pièces de moteurs et mécaniques. Ils s’appuient sur des mégahubs complétés d’entrepôts plus « régionaux ». De notre côté, nous proposons en plus de ce type de composants un large éventail de pièces de carrosserie et de collision. Par exemple, les phares, les rétroviseurs et les pare-chocs sont les éléments les plus achetés sur notre site, suivis des plaquettes de frein.

Nous essayons de répondre aux mêmes problématiques que ces quatre grands acteurs, mais à travers la vente en ligne et un circuit de distribution raccourci. Concrètement, les pièces qui proviennent de l’étranger sont acheminées dans l’un de nos six entrepôts avant d’être expédiées directement aux consommateurs. Il n’y a qu’un point intermédiaire, et c’est précisément cette approche qui nous permet d’afficher des tarifs bien moins élevés.

Que représente le business de la vente de pièces automobiles sur Internet ?

Aux États-Unis, environ 5 % des achats de pièces automobiles sont réalisés sur Internet. Nous sommes l’un des plus gros acteurs du pays sur ce segment de marché, qui est très porteur. Notre ambition est devenir le numéro un. Nous avons assisté à l’émergence ces dernières années de sites internet spécialisés, par exemple sur les pièces des constructeurs européens, sur les accessoires ou alors sur des marques américaines. Il faut savoir qu’une partie importante des automobilistes américains est très à l’aise avec l’idée de faire elle-même sa réparation, ce que l’on appelle le « do it yourself ».

Le marché de la pièce de rechange automobile aux États-Unis représente un chiffre d’affaires de 300 milliards de dollars, et le « do it yourself » couvre environ 20 % de cet ensemble. Nous estimons que Carparts opère sur un marché qui pèse autour de 60 milliards de dollars. De plus, la crise sanitaire a eu pour effet d’accélérer les achats sur Internet. Cela nous a donc permis de faire de la conquête auprès d’un profil de clients qui se déplaçaient plutôt dans les magasins.

Media Image Image L'entrepreneur français David Meniane a rejoint la société carparts.com en 2019 après plusieurs expériences dans le secteur de la distribution alimentaire. Carparts

En 2019, l’entreprise se trouvait en très mauvais état.

Où se situe l’entreprise par rapport au plan de transformation amorcé en 2019 ?

Je considère que notre plan de relance est terminé. En 2019, l’entreprise se trouvait en très mauvais état, endettée et pas du tout profitable. Nous réalisions un chiffre d’affaires de 280 millions de dollars. En 2022, qui fut une année record, celui-ci s’est établi à 661,6 millions de dollars. Aujourd’hui, nous nous inscrivons davantage dans une phase de croissance et d’expansion, avec l’élargissement de notre catalogue de produits et de nos implantations logistiques. Au cours des trois dernières années, nous étions principalement concentrés sur l’augmentation du chiffre d’affaires. En 2023, notre ambition est de concilier la croissance du CA et des profits. L’an passé, nous étions profitables et nous voulons l’être encore davantage.

Quels ont été les principaux chantiers engagés pour redresser l’entreprise ?

Il y a quatre ans, nous avions deux dépôts de pièces : l’un sur la côte est, l’autre dans le Midwest (Illinois). Aujourd’hui, nous en avons six avec ceux ouverts au Texas, en Virginie, dans le Nevada et en Floride, qui nous permettent de desservir 98 % des clients américains en moins de deux jours. Notre ambition est de rajouter deux ou trois centres logistiques dans les prochaines années, notamment dans le nord-est et le nord-ouest du pays, pour nous rapprocher des clients et in fine couvrir 95 % des États-Unis en un jour. Au cours des dernières années, nous avons également plus que triplé le montant de pièces automobiles stockées dans le pays. La disponibilité est essentielle dans ce métier pour capter le client.

Dès le début de la crise sanitaire, nous avons été l’un des premiers acteurs à surinvestir dans l’achat de marchandises. Nous avons également développé de grosses compétences dans l’intelligence artificielle et les mathématiques appliquées afin d’optimiser l’analyse des données des clients, la projection des stocks, l’inventaire, le transport…

Media Image Image La société a ouvert en 2022 son dernier centre logistique à Jacksonville, en Floride (photo d'illustration). Carparts.com

Nous avons dû augmenter nos prix de l’ordre de 6 à 8 % en 2022.

D’où proviennent les pièces que vous commercialisez ?

Aujourd’hui, près de 90 % des pièces que nous vendons sont importées de Taïwan et de Chine, complétées par le Mexique et l’Espagne. Compte tenu des coûts de fabrication et des prix, il est très difficile à l’heure actuelle d’accroître la part des pièces fabriquées aux États-Unis dans notre catalogue. En revanche, les achats au Mexique, en Inde et en Corée-du-Sud se développent de plus en plus.

Du fait de la pénurie sur les pièces, ainsi que de la hausse des coûts des matières premières et du transport, nous avons dû augmenter nos prix de l’ordre de 6 à 8 % en 2022. Un container en provenance d’Asie, qui nous coûtait par exemple autour de 3 000 dollars, avait atteint 20 000 dollars au plus fort de la pandémie.

Auprès de quelle typologie d’acteurs vous approvisionnez-vous ?

Sur notre site web, nous proposons environ 850 000 références de pièces. Environ 90 % de notre chiffre d’affaires repose sur nos dix-sept marques de distributeurs, dont l’offre se compose principalement de pièces d’équipementiers de rang 2. Nous proposons notamment la marque JC Whitney, très connue aux États-Unis, que nous avons rachetée il y a dix ans. Nous commercialisons également en complément des pièces des grands fabricants mondiaux, tels que Monroe, Bosch ou Valeo.

Le chiffre : 120 dollars Le panier moyen d’un acheteur sur le site carparts.com se situe à 120 dollars (109 euros).

Nos acheteurs conduisent des voitures qui ont entre 8 et 15 ans.

La pièce d’occasion représente-t-elle un relais de croissance pour Carparts ?

Il s’agit d’un gros marché aux États-Unis mais sur lequel nous ne sommes pas présents, notamment parce que le circuit de distribution est plus complexe. Nous avons donc décidé de nous concentrer à 100 % sur la pièce automobile neuve, sur laquelle nous parvenons à proposer une offre de très bonne qualité à des prix extrêmement compétitifs. Il faut savoir que nos acheteurs conduisent des voitures qui ont entre 8 et 15 ans.

Que représentent les acheteurs professionnels dans votre activité ?

Le B to B pèse aujourd’hui seulement 5 % de notre chiffre d’affaires. Mais il s’agit d’une activité qui grossit et représente un gros potentiel. Les professionnels de la réparation ne nous considèrent pas comme un concurrent. Nous nous situons encore sous les radars en termes de chiffre d’affaires par rapport aux leaders du secteur.

Nous avons lancé un pilote en 2022 avec le réseau indépendant Repairpal.

Réfléchissez-vous à de nouveaux relais pour vous rapprocher de vos clients ?

Nous menons actuellement des tests pour proposer aux acheteurs dans certains États de venir chercher directement leur commande au sein de l’un de nos entrepôts afin d'économiser les frais de port, car ceux-ci se révèlent parfois importants pour des achats à l’unité. Nous explorons également des opportunités de partenariat avec des acteurs pour assurer la livraison au sein de points relais. Par ailleurs, nous avons lancé un pilote en 2022 avec le réseau indépendant Repairpal en vue de proposer à quelques consommateurs et dans quelques villes de se rapprocher d’un professionnel de la réparation pour installer une pièce achetée sur notre site. La majorité des automobilistes américains a encore besoin d’un professionnel pour réaliser la réparation de sa voiture. D’ailleurs, afin de répondre aux interrogations de certains clients un peu novices dans l’achat en ligne de pièces, nous avons créé un blog délivrant des informations aux conducteurs américains.

* La marque Napa est distribuée en France et en Europe par Alliance Automotive Group, qui a été racheté en 2017 par l'américain Genuine Parts Company (GPC).