Ionity et ses ambitions européennes Pour accélérer sa croissance en Europe et concurrencer Tesla, le réseau de recharge ultrarapide Ionity accueille un nouvel actionnaire et annonce une levée de fonds de 700 millions d'euros. Il promet d'installer pas moins de 7 000 bornes sur plus de 1 000 stations d'ici à 2025.

La recharge pour tous ! Alors que Tesla a annoncé au début du mois de novembre 2021 avoir ouvert d'abord son réseau de superchargeurs aux Pays-Bas et en Norvège, un autre acteur de la recharge ultrarapide pour véhicules électriques a bien l’intention de s’imposer dans le paysage européen. Ionity a confirmé vouloir investir massivement, à hauteur de 700 millions d’euros, pour accélérer le développement de son réseau dit de « haute puissance » en Europe. Cette opération est possible avec l’entrée d’un nouvel actionnaire, le géant de la finance BlackRock Global Renewable Power platform, lequel a injecté la somme de 500 millions d’euros. Les autres actionnaires, que sont les constructeurs automobiles BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group avec Kia, Mercedes-Benz AG et Volkswagen Group avec Audi et Porsche, ont participé à hauteur de 200 millions d’euros à la levée de fonds.

7 000 bornes Ionity en 2025

Les ambitions sont désormais multipliées par quatre car ce montant colossal va permettre à Ionity de passer de 400 stations de chargement situées près des axes autoroutiers européens à 1 000 implantations d’ici à quatre ans, ce qui correspondrait à une installation totale de 7 000 bornes allant jusqu’à 350 kW d’ici à 2025 en Europe. Le réseau en compte actuellement 1 526, réparties sur 385 stations à travers 24 pays. C’est « plus du quadruple de l’infrastructure actuelle, souligne-t-on dans un communiqué. Les nouvelles bornes de recharge seront placées sur les autoroutes, ainsi qu’à proximité des grandes villes et sur les routes nationales fréquentées. Les futurs sites rassembleront six à douze bornes de recharge en moyenne. Les sites de recharge d’autoroutes les plus fréquentés seront également équipés de bornes supplémentaires. Ces mesures, qui ont pour but d’améliorer l’expérience de recharge des clients, prépareront le réseau Ionity à la demande croissante en recharge de véhicules électriques ».



Par ailleurs, un nouveau type de station baptisé « Oasis » pourrait voir le jour le cadre de l’investissement et du plan de croissance de Ionity. Mais la société reste vague. « Notre concept Oasis montre à quoi ressemblera l’expérience de chargement du futur. Qu’il s’agisse de stations de chargement couvertes ou de parcs de chargement à proximité de cafés, restaurants et magasins, nous voulons offrir à nos clients une expérience de chargement plus agréable et confortable dans le futur », indique-t-elle. Il pourrait s’agir de nouvelles stations incluant un bâtiment de services et de commodités entièrement réservé « pour recharger les conducteurs » pendant qu’ils rechargent leurs véhicules électriques.