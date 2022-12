Jacob Abbou, fondateur du Journal de l'Automobile, est décédé Entrepreneur, homme de média et surtout grand passionné d'automobile, Jacob Abbou est décédé le 6 septembre 2022 à l'âge de 79 ans. Il avait notamment fondé en 1979 le Journal de l'Automobile, dont il était encore le président d'honneur.

Par La Rédaction

Voir les photos Jacob Abbou, fondateur du Journal de l'Automobile, est décédé le 6 septembre 2022 à l'âge de 79 ans (Crédit photo : Mélanie Robin) Mélanie Robin

C’est une personnalité et une figure incontournable du monde de l’automobile qui nous a quittés. Jacob Abbou est décédé le 6 septembre 2022 à Paris à l’âge de 79 ans. Entrepreneur, homme de presse, enseignant, il aura marqué au cours des quarante dernières années la plupart des acteurs et grands dirigeants du secteur automobile par son charisme, sa connaissance du milieu et sa vision. Jacob Abbou a également accompagné toute une génération de journalistes, ainsi que de nombreux étudiants passés sur les bancs de HEC Paris, où il était professeur.



Après une carrière dans les médias et la publicité, il fonda en 1978 la société Billboard, spécialisée dans l'affichage. L'année suivante, il conjugua ses deux grandes passions, la presse et l’automobile, en fondant Le Journal de l’Automobile. Ce grand collectionneur de voitures (il avait notamment fait installer une Formule 1 dans ses bureaux parisiens de l’avenue George V) a incarné et porté sans discontinuer ce titre de la presse professionnelle, dont il était encore le président d’honneur. Il fut également à l’origine de la création en 1981 du trophée de l’Homme de l’Année, décerné en 2022 à Luca de Meo (Renault).



La rédaction de L’argus adresse ses pensées sincères et ses condoléances à sa femme, Martine, à ses filles Estelle, Caroline et Karine, ainsi qu'à l’ensemble de ses proches.