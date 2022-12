Jaguar Land Rover taille dans ses effectifs au niveau mondial Dans le cadre de sa transformation, le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover, propriété du groupe Tata, va supprimer environ 2 000 emplois dans le monde d'ici à 2022.

Voir les photos La transformation de Jaguar Land Rover entraînera une réduction sensible de ses activités hors production au Royaume-Uni

Seulement deux jours après avoir présenté sa nouvelle stratégie baptisée « Reimagine », visant à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2039 et à électrifier sa gamme à partir de 2025, Jaguar Land Rover entend réduire ses coûts dans le but de devenir une organisation plus agile et rentable.

Jaguar Land Rover ne fermera pas d'usine

D’après un communiqué de presse, le constructeur automobile britannique « anticipe une réduction nette d'environ 2 000 personnes de [sa] masse salariale dans le monde lors de la prochaine année financière ». Parallèlement, rappelons qu'il a promis d'investir 2,5 milliards de livres (2,8 milliards d'euros) par an, en grande partie dans l'électrique.



JLR y assure que les salariés des usines ne seront pas affectés par ces suppressions de postes. Le tertiaire sera le principal secteur concerné. Sa transformation entraînera donc une réduction sensible de ses activités hors production au Royaume-Uni, sans préciser dans quelle mesure. Le constructeur a assuré ne pas vouloir fermer d'usine, expliquant que celle de Solihull (centre de l'Angleterre), où sont également fabriquées des Land Rover, abriterait la plate-forme 100 % électrique de Jaguar. Concernant le site de Castle Bromwich – dans la même région des Midlands –, où sont produits certains modèles de Jaguar, Thierry Bolloré a indiqué que le groupe avait « plein d'idées » pour cette unité de production.