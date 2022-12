Jean Lain va racheter des concessions Citroën-DS et Opel à Emil Frey Le groupe de distribution automobile Jean Lain Mobilités s'est positionné pour acquérir les concessions Citroën, DS et Opel détenues par Emil Frey dans le département de la Haute-Savoie.

Entré dans le réseau Citroën et DS en début d’année 2022 avec le rachat des concessions de la famille Ginot, situées dans le pays de Gex (Ain), le groupe Jean Lain Mobilités est sur le point de conclure un autre développement avec le groupe Stellantis. Le site de l’Autorité de la concurrence rapporte en effet que la société Finalain envisage de prendre le contrôle exclusif des sociétés Kronos Leman by Autosphere et Carten Leman by Autosphere.



L’opération porterait sur la reprise des concessions Citroën d’Annecy (avec DS), d'Annemasse (DS), de Thonon-les-Bains et de Sallanches, ainsi que sur l'acquisition des sites Opel d’Annemasse, Sallanches et Thonon-les-Bains. L’ensemble de ces affaires, exploité par Emil Frey France, avait représenté un chiffre d’affaires de plus de 110 millions d’euros en 2020. Le premier groupe de distribution hexagonal est également implanté en Haute-Savoie avec les marques Renault-Dacia, Toyota et Maserati.



Une nouvelle marque en vue pour le groupe Jean Lain Mobilités

L'entité dirigée par Jean-Michel Lain est donc en passe de faire son entrée dans le réseau Opel, ce qui porterait à treize le nombre de marques automobiles distribuées par ses soins. Dans le département de la Haute-Savoie, le panneau Peugeot est représenté par les groupes Bymycar et Bernard, tandis que David Gerbier distribue ceux du groupe FCA à Annecy, Annemasse et Thonon-les-Bains.



Classé à la 17e place de notre top 100 de 2022, Jean Lain Mobilités a enregistré un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros en 2021. Cette année-là, le groupe a commercialisé 17 256 véhicules neufs et 21 658 occasions.



