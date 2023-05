L’ancien directeur général de Citroën France, Amaury de Bourmont, rejoint Car Avenue Quelques semaines après avoir annoncé son départ de Stellantis, Amaury de Bourmont va poursuivre son parcours professionnel dans le réseau de distribution. A compter du 15 mai 2023, l’ancien directeur général de Citroën France occupera le poste de CEO du groupe de distribution automobile Car Avenue.

Benoît Landré Par

Voir les photos Amaury de Bourmont, directeur général de Car Avenue. Car Avenue

Après une expérience de près de 30 ans au sein de la marque Peugeot puis des groupes PSA et Stellantis, Amaury de Bourmont va entamer une nouvelle étape de son parcours professionnel. Le dirigeant, qui avait annoncé en avril dernier son départ de Stellantis sur le réseau Linkedin, prendra à compter du 15 mai 2023 ses fonctions de directeur général du groupe Car Avenue. De mars 2021 à février 2023, il a occupé le poste directeur général de Stellantis en Allemagne.

Aller plus vite et plus fort sur les transformations à venir.

Le groupe familial Car Avenue renforce donc son organisation avec un cadre qui a occupé pendant plus de vingt ans des postes à forte responsabilité chez un constructeur automobile. « Je me réjouis de l’arrivée d’Amaury de Bourmont pour piloter les évolutions de notre métier, développer les gains de productivité et l’ensemble des leviers de croissance essentiels à notre performance. Amaury bénéficie de réelles qualités professionnelles et humaines pour mener ces changements structurels », commente Stéphane Bailly, président du groupe Car Avenue. Et d’ajouter : « Nos métiers vont profondément évoluer, j’ai donc souhaité renforcer notre organisation pour nous donner les moyens d’aller plus vite et plus fort sur les transformations à venir. »

Accompagner le développement de Car Avenue en Europe

« Cadre reconnu de l’automobile, sa connaissance du marché européen et notamment de l’Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse et de la France, où il fut durant plusieurs années directeur général pour Peugeot (Suisse), Citroën et DS (France) et le Groupe (Allemagne) est une belle opportunité pour Car Avenue qui travaille à son développement dans cette partie de l'Europe », poursuit le groupe de distribution, qui est implanté en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) et de l’INSEAD, Amaury de Bourmont est entré chez Automobiles Peugeot en 1992 au poste de directeur administratif et financier en Autriche. Après quatre années passées au sein de la marque au lion, il rejoint en 1997 le groupe Volkswagen en France au poste de responsable du développement du réseau Seat.

Une expérience de 20 ans chez Peugeot

En 1999, Amaury de Bourmont retrouve la marque Peugeot en qualité de chef de projet du développement réseau en propre en Allemagne. Le dirigeant occupera différentes fonctions au sein de la direction de la marque au lion jusqu’en 2015, avant de rejoindre Citroën au poste de directeur général pour la France (jusqu’en 2020).

« Les défis pour la distribution automobile sont immenses et promettent des années futures passionnantes et excitantes. Je remercie Stéphane Bailly pour sa confiance et me réjouis de travailler avec une équipe de plus de 2 600 collaborateurs qui fait tous les jours la preuve de sa très grande qualité » commente Amaury de Bourmont. Le dirigeant ne sera pas totalement dépaysé puisqu’il rejoint l’un des plus importants distributeurs des marques Peugeot, Citroën et DS en France, situé le long de la frontière allemande. Car Avenue exploite 137 concessions en France, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Le groupe commercialise 80 000 véhicules neufs et d’occasion par an et pèse un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros.

Enfin, Amaury de Bourmont vient s’ajouter à la liste de plus en plus longue des cadres qui ont quitté un constructeur automobile pour rejoindre un groupe de distribution. Ces dernières années, ce sont surtout des dirigeants en provenance de Stellantis et Renault qui ont renforcé des grands opérateurs nationaux.