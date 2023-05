L’argus et leboncoin présents à la 12e édition des États-majors du véhicule d’occasion À l’occasion de la 12e édition des États-majors du véhicule d’occasion, organisée ce mercredi 24 mai à l’hippodrome de ParisLongchamp, les équipes de L’argus et leboncoin seront présentes pour mettre en avant leurs différentes solutions à destination des professionnels du secteur.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Les équipes de L'argus et leboncoin tiendront un stand aux 12e États-majors du véhicule d’occasion pour aller à la rencontre des professionnels du secteur. L'argus - leboncoin

Ce mercredi 24 mai, les équipes de L’argus et leboncoin seront présentes à la 12e édition des États-majors du véhicule d’occasion (EMVO), organisée à l’hippodrome de ParisLongchamp (Paris 16e) de 10 h 00 à 19 h 00. Saluant une « édition placée sous le signe du futur », Aline Noyelle Becerra, directrice marketing auto leboncoin x L’argus, estime que cet événement constitue un « moment privilégié de proximité et d’échange avec les professionnels du VO ».

Sur leur stand, les équipes mettront en avant tous les produits proposés par les deux entités du groupe Adevinta, de la Cote Argus® au logiciel Planet VO², en passant par les différentes solutions de gestion des petites annonces sur les sites web. « Ces solutions complètes couvrent tous les besoins de l’activité VO et permettent aux professionnels d’optimiser leurs marges, ajoute la directrice marketing. L’argus et leboncoin, c’est aussi une efficacité inégalée avec l’accès à 14 millions d’acheteurs potentiels. »

64 exposants et 1 500 participants attendus

Pour la 12e édition de cette journée « 100 % business VO » organisée par nos confrères du Journal de l’automobile, 1 500 participants sont attendus. Ceux-ci pourront aller à la rencontre des 64 exposants et partenaires, mais aussi assister à sept workshops thématiques.

En complément, une conférence plénière baptisée « Comment les crises et mutations transforment le secteur de l’occasion » sera dédiée aux « dynamiques du marché VO de demain », que ce soit en termes d’approvisionnement, de leasing, de remarketing ou encore de distribution. Enfin, les Grands Prix des EMVO viendront récompenser « l’efficacité commerciale, l’innovation et les stratégies du secteur » en matière d’innovation B to B, de remarketing VO, d'animation réseau et d'e-réputation.

Media Image Image Les sites de L'argus et leboncoin auto cumulent plus de 14 millions de visiteurs uniques par mois et offrent ainsi une visibilité maximale aux professionnels du VO. L'argus - leboncoin

À noter que les équipes de L’argus et leboncoin seront également présentes au sein du village Univers VO du Salon Équip’Auto de Lyon, qui se tiendra du 28 au 30 septembre prochain.