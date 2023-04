L’Espagne, vers 2 milliards d’euros d’aide dédiés aux véhicules électriques Selon Reuters, l’Espagne a lancé un nouveau programme de fonds européen pour soutenir la production de véhicules électriques et de batteries dans le pays, après l'échec d'une allocation en 2022. L’enveloppe pourrait atteindre 2 milliards d’euros en 2023 et bénéficier à deux constructeurs.

Justine Pérou Par

Voir les photos Le programme d'aide dédié aux véhicules électriques en Espagne devrait redémarrer en juillet 2023, avec 2 milliards d'euros de fonds à la clé. L'argus - Matthieu Méheust

En Europe, l’Espagne compte parmi les champions de la production automobile électrique. Mais plusieurs pays qui produisent moins de voitures comme la France ou la Hongrie ont attiré ces derniers temps plus de financements dans leurs projets d'usines. En mars 2023, Reuters relayait l’intention du gouvernement espagnol de lancer un appel d'offres en juillet afin de sélectionner deux bénéficiaires pour les nouveaux fonds européens dédiés à la production de véhicules électriques et de batteries. Si elle est confirmée, l’aide pourrait atteindre 2 milliards d’euros. Une somme minimale que le pays aurait déjà dû allouer à des constructeurs ou fabricants de cellules de batterie en 2022 dans le cadre d’un programme d’accompagnement dédié connu sous le nom de « Perte ». Après l'échec de ce premier cycle de financement, avec seulement 27 % des 2,9 milliards d'euros versés, Madrid lancera donc « une nouvelle version flexible » de ce programme qui s'appuie sur les fonds de soutien à la pandémie et espère qu’il permettra à l’Espagne de rester dans la course face à ses concurrents. Encore faut-il pouvoir décaisser le capital. Le nouveau chef de « Perte », Jose Maria Lopez, se dit confiant pour l'attribution de ces 2 milliards d’euros en 2023.

Volkswagen et Renault, nouveaux candidats

Les constructeurs Volkswagen et Renault ont déjà annoncé qu’ils soumettraient une nouvelle demande pour bénéficier de ce coup de pouce financier, alors qu’ils réfléchissent à l’opportunité de produire davantage de véhicules électriques sur le sol espagnol. L’allemand aurait perçu au total 357 millions (pour VW et Seat). Quant au français, il a déjà reçu 40 millions d'euros lors du premier essai de « Perte » et a donc l’intention de participer au second cycle de financement. Il pourrait lui aussi fabriquer plus d’hybrides en Espagne. De son côté, Stellantis a également perçu 67 millions d'euros, mais le constructeur pourrait lui aussi demander davantage de fonds pour augmenter la production. Le programme remanié va par ailleurs attirer de nouveaux candidats comme Ford, Tata et Envison, qui voient l’Espagne comme une terre d'accueil pour leurs futurs outils industriels de batteries.

« Nous devons accélérer. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de temps » a souligné Wayne Griffiths, directeur général de Seat et président de l'association espagnole des constructeurs automobiles. Les critères de sélection seront plus simples, et le délai d'exécution des investissements a été prolongé jusqu’en 2028, contre 2025 pour le premier lot.

L'Italie, qui vise à produire ses premiers véhicules électriques d'ici à 2026, pourrait se calquer sur l’exemple du nouveau « Perte » espagnol.