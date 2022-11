La CGT perd du terrain chez PSA FO reste le premier syndicat chez PSA, après avoir remporté 19,5% des voix lors des élections professionnelles, tandis que la CFE-CGC (18,1%) devient 2e au détriment de la CGT (16,9%), qui glisse à la 3e place.

Par Alexandre Guillet

FO confirme sa position de première organisation syndicale au sein du groupe PSA

Selon plusieurs sources concordantes, FO arrive donc au premier rang des élections professionnelles organisées au sein du groupe PSA. Une confirmation, tandis que la CFE-CGC se hisse sur la deuxième marche du podium, reléguant la CGT en troisième position.



Par souci d’exhaustivité, soulignons que suivent la CFTC (16,7%), qui grimpe à la 4e place, et la CFDT (15,7%), qui descend en 5e position. En outre, passant sous le seuil des 10% des voix, le syndicat GSEA (9,5%) a perdu son rang d'organisation représentative, lors de ce scrutin organisé sur un an, d'avril 2018 à avril 2019, pour élire les vingt nouveaux comités sociaux et économiques (CSE, remplaçant les CE) de l'entreprise.



« Les salariés du groupe PSA continuent d'approuver le réformisme de FO, qui protège leurs droits et leurs emplois », commente Patrick Michel, délégué syndical central FO PSA, avant d’ajouter : « Cette première place prouve qu’on peut protéger les salariés et protéger les intérêts de l'entreprise. C'est conciliable et on le montre ».



La CFE-CGC, syndicat catégoriel « représentant uniquement les techniciens et cadres », a remporté 40,3% des suffrages dans ces deux catégories « et conforte sa première place auprès de cette population », souligne cette organisation dans un communiqué. Elle va interpeller la direction sur les risques forts du moment, comme « les mauvaises conditions de travail ou les risques psycho-sociaux du fait d'une charge de travail excessive et d'une pression forte pour les résultats ».



La participation globale aux élections des vingt CSE a atteint le taux de 79,4% (pour 47228 électeurs inscrits), en progression de 1,2 point par rapport au scrutin précédent de 2016 (78,2%) clos en 2016.





(avec AFP)