La FNA nomme son nouveau président Lors d'une assemblée générale du 28 avril 2021, la Fédération nationale de l'automobile (FNA) a nommé Robert Bassols à la présidence. Il succède à Gérard Polo, après 15 ans de mandat.

Justine Pérou

Après 15 ans de bons et de loyaux services en tant que président de la Fédération nationale de l'automobile (FNA), Gérard Polo a décidé de tirer sa révérence. Il laisse sa place à la tête de la présidence à Robert Bassols, nommé lors d'une assemblée générale tenue le 28 avril 2021. Artisan chef d’entreprise depuis 1985 et ancien représentant des agents Peugeot sud Europe (GAP), il était jusqu'alors président de la FNA Occitanie et de la CMA (Chambre des métiers de l’artisanat) des Pyrénées Orientales.

Robert Bassols veut poursuivre le combat de Gérard Polo

Celui-ci entend mener plusieurs combats en allant d’abord dans la continuité de la défense des chefs d’entreprise de la branche des services de l’automobile. Robert Bassols souhaite, par exemple, poursuivre le travail de Gérard Polo sur l’accès aux données techniques des véhicules. « Notre métier d’artisan de l’automobile est en perpétuelle évolution et d’autant plus avec les nouvelles technologies et les nouvelles énergies. Nous irons jusqu’au bout dans notre combat pour l’accès aux données techniques des véhicules ».

Cette passation a été des plus émouvantes pour la FNA qui a vu le nombre d'adhérents grimper de plus de 40 % durant les dernières années et ce, sous l'ère de Gérard Polo. La fédération a tenu à lui rendre hommage pour son travail accompli : « Après 15 années à la présidence de la FNA, Gérard Polo laisse derrière lui une organisation solide dans l’ensemble des régions de France. La FNA c’est aussi une nouvelle identité et une réforme territoriale axée sur la proximité. Il laisse aussi un site internet tout neuf, sorti comme un symbole

le 28 avril 2021 ».

La FNA doit grossir ses rangs

De son côté, le nouveau président Robert Bassols souligne que « les artisans de l’automobile ont eu un défenseur de tous les combats petits ou grands ». Ce dernier rappelle également que la FNA a encore besoin de grossir ses rangs pour venir en aide au plus grand nombre d'entreprises. « On va développer nos actions pour l’avenir des réparateurs. La FNA est avant tout un regroupement de chefs d’entreprise. Notre rôle est de les aider dans le développement et la diversification de leurs activités ».



