La France, l’Allemagne et l’Italie veulent sécuriser leur accès aux matières premières critiques Alors que l’UE a décidé de pousser les constructeurs automobiles vers l’électrique, l’accès aux matières premières critiques s’avère crucial pour la fabrication des batteries. La France, l’Allemagne et l’Italie ont décidé de renforcer leur coopération sur le sujet pour aider leurs industriels.

Dans un communiqué commun, les ministres de l’Économie français, allemand et italien ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération entre les trois pays afin de sécuriser l’accès de leurs industriels aux matières premières critiques. Ils étaient réunis à Berlin le 26 juin pour évoquer ce sujet hautement stratégique, notamment pour leurs constructeurs automobiles qui doivent se convertir à l’électrique. Afin de se conformer aux décisions de l’Union européenne, les groupes Renault, Stellantis ou Volkswagen devront en effet fabriquer des millions de batteries dans les années à venir, et ils se sont engagés à implanter plusieurs gigafactories en Europe.

Les ministres l'affirment : « La série de crises que l’Europe a traversées depuis 2020 a confirmé l’urgence de repenser le positionnement de l’Union européenne dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier pour les minéraux et métaux critiques (lithium, nickel, terres rares, gallium, tungstène…) dont nous dépendons pour construire de nombreux équipements. » Il s’agit donc de « sécuriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction minière à la transformation et au recyclage », en soutenant notamment certains projets via des investissements conjoints.

Des objectifs communs

Rappelant que « la demande en métaux et minerais augmente de façon exponentielle, tandis que la rareté de l’offre intensifie la concurrence mondiale », Bruno Le Maire et ses homologues entendent ainsi coordonner leurs propositions exprimées lors des forums internationaux, sous l'égide du G7 ou encore de la loi européenne sur les matières premières stratégiques et critiques.

Les ministres français, allemand et italien défendent par exemple la mise en place d’objectifs d’extraction, de traitement et de recyclage par matériau. Ils souhaitent également renforcer le recours au recyclage, mettre en place des critères ESG « ambitieux », mais aussi étendre la liste des matières premières stratégiques pour y inclure l’aluminium. D’autres rencontres trilatérales seront organisées pour évoquer ces sujets, la prochaine devant avoir lieu en Italie en octobre prochain.