La gigafactory, un enjeu majeur de souveraineté Les projets de méga-usines à plusieurs milliards d'euros se multiplient en Europe, encouragés par les autorités qui souhaitent ramener la chaîne de valeur sur le Vieux continent. Yann Vincent, directeur général d'ACC, explique les enjeux de cette transformation historique pour l'industrie auto.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Le marché européen de la batterie pour véhicule électrique pourrait s'élever à 250 milliards d'euros par an à partir de 2025 DR

Fin 2020, la Commission européenne estimait que la demande en matière de batteries pour véhicules électriques serait multipliée par douze entre 2018 et 2030 sur le Vieux Continent et atteindrait plus de 400 GWh. C’est l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 200 000 Français. Or l’immense majorité de ces batteries est produite par des acteurs asiatiques, principalement chinois, l’Europe ne couvrant que 3 % des volumes de production au niveau mondial. Mais alors que la batterie représente 30 à 40 % de la valeur d’une voiture électrique, les autorités européennes et celles des États membres ont décidé de mettre les moyens pour relocaliser une partie de la production.

L’idée consiste à « créer une chaîne de valeur stratégique des batteries en Europe », peut-on lire dans un rapport de la Commission européenne rédigé en avril 2019, alors que le potentiel du marché européen pourrait s’élever à 250 milliards d’euros par an à partir de 2025. Ainsi, l’UE doit viser à « créer une base industrielle intégrée, durable et compétitive à l’échelle mondiale », ce qui implique « des investissements considérables ». La Commission estime par ailleurs nécessaire la construction de 20 à 30 usines géantes sur le sol européen « rien que pour la production de cellules de batterie », tandis que « leur éco-système devra être considérablement renforcé ».



6 milliards d’euros de fonds publics débloqués

« 120 GWh pour équiper chaque année 2,5 millions de voitures »

Les grandes étapes de la création d’ACC