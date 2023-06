La marque Ford Trucks couvre la France avec 19 concessionnaires et 33 agents service Relancée en France fin 2021 sous l’impulsion des groupes de distribution automobile Maurin, DMD et Amplitude, à travers l’importateur F-Trucks, la marque de camions Ford Trucks couvre le territoire national avec 52 points de service. Elle maintient son objectif de 5 % de part de marché en 2025.

Voir les photos Pour sa première année commerciale, la marque Ford Trucks a immatriculé 440 camions en France en 2022. F-Trucks France

Après plus de trente années d’absence sur le marché européen, la marque de camions Ford Trucks, fruit de la coentreprise entre l'américain Ford Motor Company et le turc Koç, a signé son retour en France à la fin de l’exercice 2021. Ce développement est porté par l’importateur F-Trucks France, créé sous l’impulsion de trois des principaux distributeurs de la marque Ford en France : Maurin, DMD et Amplitude. En plus d’être actionnaires de cette entité, les deux derniers sont distributeurs de Ford Trucks en France. Les groupes Hamecher, Theobald et Cars, Trucks & Trailers, présents dans le commerce de voitures neuves, sont également membres du réseau.

Ford Trucks veut livrer entre 2 000 et 2 500 camions en 2025

Au total, la marque de camions dénombre 52 points de service en France (avec les départements, régions et collectivités d'outre-mer), dont 19 sont animés par des concessionnaires et 33 par des agents service. « La constitution de ce réseau répond à un besoin d’assistance pour les clients de F-Trucks France, mais elle permet aussi de prendre en charge les utilisateurs de Ford Trucks des pays voisins dont l’activité a commencé avant 2021 », informe le constructeur.

L’importateur F-Trucks France réaffirme les ambitions affichées il y a un an : atteindre 5 % de part de marché en 2025, soit un volume compris entre 2 000 et 2 500 véhicules. L’an passé, la marque avait immatriculé 440 camions, affichant une part de 1,1 % sur le segment des véhicules industriels de plus de 16 t (tracteurs et porteurs) et 1,8 % sur celui des tracteurs. « Le retour de la marque Ford Trucks sur un marché mature tel que la France est un défi remporté à l’issue de cette première année commerciale, grâce à la forte notoriété du produit en matière de fiabilité et à un réseau qui s’est constitué autour de groupes de distribution déjà présents dans l’univers du poids lourd », avance la marque. L’équipe F-Trucks France est constituée d’une quinzaine de collaborateurs.

Le réseau de points de service F-Trucks France au 31 mai 2023