La mobilité de demain à l'épreuve des usages d'aujourd'hui Le baromètre advent, baptisé « Scan Mobility », dresse un état des lieux des modes de transports quotidiens des Français. Sans appel : la voiture trône seule en tête du classement, avec 70% d'usagers quotidiens.

Par EL & AG

Voir les photos Faute d'alternative, les Français ont très majoritairement besoin de leur voiture au quotidien et Paris est une exception nationale par rapport aux transports en commun Georges Cousseau

A l’heure d’une mutation généralisée des modes de transports urbains (voitures autonomes, trottinettes électriques, autopartage…), Scan Mobility a décidé de se pencher sur les habitudes des Français en termes de mobilités.



A l’issue d’une enquête réalisée auprès de 1 229 usagers au sein de l’Hexagone, une tendance on ne peut plus claire se dégage. Les Français ne sont pas près (ce qui ne veut pas dire "pas prêts") de délaisser leur automobile. Près de 70% des sondés déclarent l’utiliser quotidiennement, distançant très largement le métro ou le tramway (26%), ainsi que le bus (25%). Chiffre plus saisissant encore, 4 Français sur 10 (41 %) déclarent l’utiliser exclusivement.



Même en Ile-de-France, région pourtant extrêmement bien équipée en transports en commun et à la pointe des nouveaux modes de mobilité, l’usage de la voiture reste profondément ancré dans les mentalités. Plus d’un Francilien sur 2 (56% exactement) déclare l’utiliser quotidiennement, et 1 sur 4 (26%) l’utilise même exclusivement.



Pour advent, ces résultats sont porteurs de sens et doivent être pris en compte. Ils révèlent une volonté d’intégrer l’automobile dans le processus de transition écologique, et non de l’exclure. « Indépendamment de l’évolution et du rôle croissant des nouveaux modes de mobilité, la voiture reste pourtant un mode de transport primordial pour l’ensemble des Français ; les chiffres le confirment, même s’ils surprendront certains. Pourquoi ne pas s’appuyer sur ce constat pour faire de la voiture l’un des centres de gravité des réflexions sur la mobilité au lieu de la stigmatiser et d’en faire un facteur d’exclusion ? », pointe ainsi Jérôme Neveu, directeur d’advent.



En somme, au regard des chiffres et des usages actuels, les solutions de mobilité devraient s’articuler avec la voiture et non pas contre elle, surtout que les évolutions récentes et à venir bousculent les idées reçues en matière de facilité d‘accès, respect de l’environnement et digitalisation.



Ces résultats confirment ceux d’une autre étude réalisée il y a deux mois par Ipsos pour Vinci. « La formule métro-boulot-dodo reste en effet très parisienne tant elle ne se traduit pas dans le reste dans la France. En milieu rural, l’utilisation de la voiture pour les actifs s’établit à 89 %, à 87% en zone périurbaine et à 69 % en milieu urbain. 64 % des Parisiens utilisent les transports en commun, 58% des banlieusards de petite couronne alors que le taux tombe à 15% dans les villes de province », précisait alors Amandine Lama, qui avait supervisé l’étude chez Ipsos.