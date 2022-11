La pénurie de puces touche aussi les camping-cars et vans aménagés Après avoir battu des records en 2021, le marché des camping-cars et vans aménagés s'oriente à la baisse et affiche - 5,61 % sur les deux premiers mois de l'année. Manquant de châssis en provenance des constructeurs auto, le fabricant Trigano ne peut répondre à la forte demande.

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, l’entreprise Trigano, qui tire une grande partie de ses revenus de la vente de camping-cars, a mis en garde contre « l’incapacité des constructeurs automobiles à fournir les quantités de bases roulantes commandées ». Malgré « l’appétence des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs » qui reste « toujours aussi forte », les « capacités de Trigano à livrer ses clients » se retrouvent ainsi « bridées ». Ceci alors que l’entreprise française vient de renforcer ses capacités de production avec l’ouverture d’un nouveau site de fabrication de fourgons aménagés à Bic, en Slovénie.

Alors que son chiffre d’affaires camping-cars est resté stable (+ 0,5 %) au cours de son deuxième trimestre fiscal (de décembre 2021 à février 2022), Trigano indique que « la baisse des stocks de camping-cars s’est poursuivie », tandis que « le volume des livraisons est en recul d’environ 10 % », faute de châssis en nombre suffisant. Par ailleurs, le spécialiste du véhicule de loisirs précise avoir compensé ce manque, ainsi que les « augmentations des prix d’achat », par des hausses de tarifs progressives.



Le marché s’essouffle après une année 2021 record