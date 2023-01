La Peugeot 208, n°1 en Europe en avril 2022 Selon les chiffres du cabinet Jato, la Peugeot 208 s'est une nouvelle fois classée comme la voiture la plus vendue en Europe en avril 2022, devant les VW T-Roc et Dacia Sandero. Au palmarès des voitures électriques, c'est la Fiat 500e qui s'impose.

La Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en Europe depuis le début de l'année 2022

Au niveau européen (27 pays), les ventes de voitures neuves ont chuté de 20 % en avril 2022 avec 821 000 unités enregistrées, selon les chiffres du cabinet Jato. Sur les quatre premiers mois de l’année, Felipe Munoz, analyste chez Jato Dynamics, indique que « les immatriculations de véhicules neufs ont chuté de 13 %, à 3,55 millions d’unités », ce qui constitue « le deuxième résultat le plus bas depuis au moins 1991 ». Tous modèles confondus, le groupe Volkswagen est leader du marché européen sur les quatre premiers mois de l’année avec presque 24 % de part de marché, devant Stellantis (19,1 %).

Malgré une baisse de 15 % de ses ventes, la Peugeot 208 a été le modèle le plus vendu en avril avec 15 615 unités, devant les Volkswagen T-Roc (13 998 unités, – 19 %) et Dacia Sandero (12 913 unités, – 2 %). Au sein du top 10 général, l’Opel Corsa (7e) enregistre la plus forte chute (– 30 %, soit 11 834 unités), tandis que le Kia Sportage (9e) a bondi de 53 % avec 11 635 unités comptabilisées. Au cumul de janvier à avril, la Peugeot 208 reste la voiture préférée des Européens, devant la VW Golf, qui était n° 1 en 2021.



L’électrique progresse, le PHEV régresse

La Fiat 500e en tête des voitures électriques

