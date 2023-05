La production automobile poursuit son déclin en France L'industrie automobile française poursuit son déclin. Avec à peine 1,3 million d'unités produites dans l'Hexagone en 2022, le volume de production a atteint son niveau le plus bas depuis 1962. Ce phénomène s'est particulièrement accéléré ces vingt dernières années.

Par Robin Schmidt

Voir les photos En 2022, la production automobile en France n’a pas dépassé les 1,3 million d’unités, soit un volume similaire à celui de 1962. DR

Dans une étude, le cabinet Inovev indique que la production automobile en France a atteint en 2022 l’un de ses niveaux les plus bas depuis 1962. Le volume de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers fabriqués dans l'Hexagone est en effet tombé à 1,3 million d’unités. Alors que l'industrie automobile sortait 3,5 millions d'unités de ses chaînes de montage tricolores en 2005, le déclin s'est donc accéléré depuis une vingtaine d'années.

Dans le même temps, la production mondiale de véhicules s’est quant à elle redressé de 4 % l'an dernier, avec près de 84 millions de véhicules fabriqués. Avec près de 50 millions d'unités, le continent asiatique représente désormais 60 % de la production mondiale. Cependant, c’est en Amérique du Nord que l’augmentation de la production a été la plus forte (+ 12 %), notamment en raison des nombreuses relocalisations encouragées par les mesures protectionnistes américaines (Inflation Reduction Act), tandis que l’Europe a vu sa production reculer de 5 %.

La France paye les conséquences des politiques de délocalisation

Si la production automobile en France a atteint un niveau si bas en 2022, c’est en grande partie parce que les constructeurs ont largement délocalisé. Selon Inovev, cette situation est surtout le résultat de la délocalisation des petits modèles, tels que les Renault Twingo, Peugeot 208 et autre Citroën C3, depuis le début des années 2000. Plusieurs modèles de catégorie moyenne ont suivi le même chemin, tandis que certains constructeurs choisissent également de fabriquer les modèles de segments supérieurs en Chine, à l'image des Citroën C5X et DS 9. À cela s'ajoute enfin la perte de vitesse du segment des monospaces.

Dans ce contexte, la production de Renault s'est progressivement recentrée sur les modèles utilitaires (180 000 unités de Kangoo, Trafic et Master contre 130 000 VP en 2022), en attendant la montée en puissance des voitures électriques made in France du Losange. Selon le constructeur, ces dernières représentent un potentiel de 400 000 unités en 2025 et 800 000 d’ici à 2030. De son côté, Stellantis a fabriqué 615 000 véhicules en France l'an dernier, contre 280 000 pour le japonais Toyota. Notons enfin que Smart a laissé la main à Ineos dans son usine alsacienne de Hambach.