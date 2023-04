La société de négoce Appro Auto rachète l'entreprise de location de moyenne durée Rentr Implantée à Lyon et Bordeaux, la société Appro Auto, spécialisée dans la vente de voitures d’occasion aux professionnels, a conclu le rachat du loueur francilien Rentr. Celui-ci propose des solutions de location de véhicules en courte et moyenne durée à destination des entreprises.

Benoît Landré Par

Voir les photos La société de négoce Appro Auto diversifie ses activités avec le rachat du loueur Rentr. Rentr

Fondée en 2002 par Pierre Guinault, la société de négoce de voitures d’occasion Appro Auto diversifie ses activités avec l’acquisition de l’entité Rentr. Cette opération a été concrétisée par l’entremise du cabinet In Extenso Finance. Spécialisé dans la distribution de véhicules neufs et d’occasion à faible kilométrage aux professionnels, Appro Auto commercialise plus de 5 000 voitures par an à travers ses centres de Lyon et Bordeaux. L'entreprise représente un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros. Par le passé, la société dirigée par Pierre Guinault avait également mené une activité de ventes de voitures pour les particuliers, notamment sous l’enseigne VPN Autos.

À lire aussi Le groupe Chopard s’ouvre au marché VO B to B avec le rachat de la société ATB …

Renforcement dans la distribution de véhicule en B to B

Avec ce rachat, celle-ci étend ainsi ses activités auprès des clients professionnels. Implantée en Essonne, la société Rentr délivre depuis 2019 des solutions de location de courte et de moyenne durée aux entreprises. « L’acquisition de Rentr s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification des activités du groupe tout en lui permettant de renforcer son fort savoir-faire dans la distribution de véhicule en B to B ,» déclare Pierre Guinault. Le dirigeant est également à la tête de la centrale d’achat Cargroup, qui accompagne des enseignes spécialisées dans l’entretien et la réparation automobiles dans la vente de voitures d’occasion.

« Le marché de la vente de véhicules B to B et B to C a été fortement touché par la pandémie de Covid-19. Les fermetures de concessionnaires, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les incertitudes économiques ont ralenti les ventes de voitures et les délais de livraison, commente Nicolas Lissac, manager chez In Extenso Finance. Cette crise a poussé certains acteurs à lancer ou renforcer leur politique de croissance externe afin de diversifier leurs activités et sources d'approvisionnement pour stimuler leur croissance. »