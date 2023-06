La société Upyourbizz lance son opération les Olympiades de la distribution automobile L’agence de marketing Upyourbizz lance le 19 juin 2023 la première édition de son opération baptisée les Olympiades de la distribution automobile. Cette compétition nationale, qui s'étalera jusqu'au 10 novembre, vise à challenger les vendeurs des concessions partout en France.

La première édition des Olympiades de la distribution automobile démarre la semaine du 19 juin 2023 dans les réseaux. Créé par la société Upyourbizz, l’opération va s’étaler jusqu’au 10 novembre (contre le 13 juillet initialement). Cette compétition nationale a été conçue « pour permettre à chaque concessionnaire de faire briller ses vendeurs et de les encourager à atteindre leurs objectifs de vente. Nous mettons en place un classement national pour leur permettre de se positionner en temps réel par rapport aux autres commerciaux de France », rapporte la société spécialisée dans le marketing et l’évènementiel automobile.

Les cinq meilleurs commericiaux récompensés

Les premiers vendeurs participants seront « mis à l’épreuve » le week-end des 24 et 25 juin. Upyourbizz n’a pas souhaité communiquer le nombre ni le nom des distributeurs participants. Pour répondre à la demande des concessionnaires, elle précise que le gros des opérations seront organisées en septembre et en octobre. Et il faudra attendre novembre pour connaître les cinq meilleurs commerciaux (le premier gagne un voyage à Rome). La remise du prix au vainqueur sera organisée dans la concession gagnante.

Une journée de coaching pour préparer les ventes

« La finalité de cette opération est bien évidemment de commercialiser des véhicules. Mais nous avons souhaité le faire en valorisant les vendeurs, qui sont rarement mis en avant et traversent une période plutôt morose. Beaucoup d’entre eux nous ont d’ailleurs contacté et ont été moteurs de l’opération au sein de leur concession. Ils nourrissent le besoin d’être poussé dans leur activité et l’envie de se frotter aux autres vendeurs de France », confie Elphège Dufour, responsable commercial France chez Upyourbizz.

Dans chaque concession, l’opération sera organisée sur deux journées, la première étant consacrée au coaching des vendeurs (VN, VO ou sociétés) par les équipes d’Upyourbizz et la seconde à l’animation des ventes.

La donnée clients au cœur de l'opération

Lors de la phase préparatoire, la société va passer au crible les différentes sources de données des concessions participantes (DMS, stocks, établissements financiers…) afin de « cibler les clients les plus intentionnistes ». « Une campagne e-mail et une page web seront envoyées avec un contenu entièrement personnalisé en fonction de chaque profil client : datas client, véhicule actuel, contrat en cours..., détaille Upyourbizz. L’intelligence artificielle va aussi proposer un véhicule similaire au contact en calculant automatiquement la différence de LOA. En fonction du comportement du contact vis-à-vis de cette campagne, des listes d’attaques et des scripts téléphoniques générés dynamiquement seront transmis aux commerciaux ».

Selon l’agence, ce travail réalisé en amont sur la donnée et le fichier client des concessions doit permettre de mettre l’ensemble des vendeurs sur un pied d’égalité.