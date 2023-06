La start-up Moba obtient une certification européenne pour le diagnostic des batteries La solution Moba Certify Pro, lancée par la société française Moba, a été certifiée à l’échelle européenne par l’organisation Car remarketing association Europe (Cara) pour le diagnostic des batteries des véhicules d’occasion.

Voir les photos La start-up française Moba annonce réaliser en moyenne 500 diagnostics par mois de batteries de véhicules électriques depuis janvier 2023. Moba

La start-up parisienne Moba a obtenu la certification Battery Health Check pour sa solution Moba Certify Pro de la part de l’organisation européenne Car remarketing association Europe (Cara). Celle-ci regroupe certains des principaux acteurs européens du remarketing automobile (Arval, ALD Automotive, Auto1, Cox automotive…). Selon Moba, il s’agit de « la première solution pour le diagnostic et la certification des batteries des véhicules électriques certifiée en Europe ».

Un diagnostic en moins de 2 minutes

Publié en février 2023, ce standard européen qui permet d’attribuer le label Battery Health Check Cara Approved répond à un cahier des charges et à plusieurs exigences. Les solutions doivent notamment permettre de diagnostiquer une batterie en moins de 2 minutes, représenter une couverture de plus de 80 % du parc européen de véhicules électriques et établir un rapport de l'état de santé de la batterie (SOH) en pourcentage, « tel que calculé par le constructeur ».

« Avec Moba Certify Pro, nous avons fait le choix de restituer l’état de santé des batteries en nous référant au SOH (state of health) constructeur calculé par le battery management system. Cette méthode est la seule qui permette un processus de diagnostic adapté aux contraintes industrielles, tout en délivrant la seule information utile pour exercer une garantie batterie constructeur » informe Guillaume Hébert, CEO de Moba.

Les professionnels du véhicule d'occasion dans le viseur

La société annonce collaborer avec une centaine d’entreprises en Europe, dont Aramisauto ou Toyota Motor Europe. Avec sa solution Moba Certify Pro, elle cible particulièrement les professionnels du marché du véhicule d’occasion (constructeurs automobiles, loueurs de longue durée, spécialistes du VO, réseaux après-vente…). « Le certificat Moba émis apprès le diagnostic assure une transparence essentielle lors de l'achat d'un véhicule électrique d'occasion », avance la société. Celle-ci a récemment enrichi son offre avec un webservice métier qui permet aux utilisateurs « d'accéder à l'historique de leurs certificats, de les trier et de les filtrer facilement. Ce webservice offre également des analyses détaillées ainsi que des fonctionnalités pour gérer les équipes et les sites, notamment pour la gestion de la multi-facturation ».

Moba revendique 500 diagnostics réalisés par mois en moyenne depuis janvier 2023, dont plus de la moitié en dehors de la France.