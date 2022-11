Le barème 2021 de la taxe sur les véhicules de société plus cohérent Le projet de loi de Finances pour 2021 prévoit un nouveau barème de la taxe sur les véhicules de société, « en cohérence avec les enjeux environnementaux », via un tarif appliqué en fonction des émissions du CO2 du véhicule.

Voir les photos Le barème de la taxe sur les véhicules de société (TVS) est calqué sur les émissions du CO2 du véhicule Clément Choulot, CLEMENT CHOULOT

Il s’agissait d’une demande formulée par le CNPA en fin d’année dernière, elle a été entendue. A compter du 1er janvier 2021, le barème de la taxe sur les véhicules de société (TVS) reposera sur un tarif appliqué de façon linéaire, en fonction des émissions du CO 2 du véhicule (à l’image du modèle du barème du malus), et non plus sur un système de tranches. Il débute pour des émissions supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre (17€ par véhicule) et s’étire jusqu’à 269 g de CO 2 (7 747€ par véhicule). Au-delà de 269 g, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme (par exemple 270x29=7 830€).



