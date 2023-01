Le coût en matières premières explose sur les voitures électriques L'étude prospective du cabinet AlixPartners démontre combien l'inflation des matières premières est sensible pour l'industrie automobile. L'impact se révèle encore plus fort pour les véhicules électriques à cause du cobalt, du nickel et du lithium.

Dans son étude consacrée au secteur automobile, le cabinet AlixPartners a quantifié les effets des pénuries et des hausses du coût des matières premières sur le secteur automobile. Pour le mois de mai 2022, ce dernier a estimé le contenu en matières premières d’un véhicule thermique en Europe à en moyenne 2 827 $ (2 684 €), alors que ce montant se situait à 1 475 $ (1 400 €) avant le premier confinement en 2020. Ce bond de 91 % découle principalement de la hausse des prix de l’acier, des huiles moteur, du caoutchouc et du plastique, qui représentent le gros du contenu. « La trajectoire de l’inflation, qui était déjà à la hausse en 2021, est à un quasi-doublement pour un véhicule thermique. Le pic a été atteint en mars 2022 à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, avec une moyenne de 3 300 $ » informe Alexandre Marian, directeur associé d'AlixPartners.





Des hausses qui restent à répercuter

L’augmentation se révèle encore plus prononcée pour les véhicules électriques en Europe, dont le coût en matières premières atteint la somme de 6 533 $ par véhicule en mai 2022 (6 211 €), contre environ 2 924 $ (2 780 €) en avril 2020, soit un bond de 123 %. La hausse des prix du cobalt, du nickel et du lithium en est la principale explication. « Cela signifie qu’il y a environ 3 500 $ en plus à faire passer aux consommateurs par rapport à l’année 2020, analyse Alexandre Marian. Toutes ces hausses n’ont pas encore été répercutées sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Elles l’ont été en partie chez certains fournisseurs et de manière encore minoritaire chez les constructeurs. Par ailleurs, le transfert de l’inflation prend entre 12 et 24 mois avant d’atteindre le consommateur. »

Il ne faut donc pas s’attendre à une baisse du prix des voitures neuves avant un certain temps, d’autant que la pénurie de semi-conducteurs devrait perdurer quelque temps. De plus, selon AlixPartners, les nouvelles capacités de production de composants ne correspondent pas forcément aux besoins de l’industrie automobile. « Et les véhicules électriques nécessitant trois fois plus de puces que les thermiques, la demande de l’industrie automobile va augmenter de plus de 10 % par an sous l’effet conjoint de la hausse des volumes et des parts de marché électrique. Les industriels du secteur sont donc dans l’obligation de fonctionner en “ Stop & Go ” pour faire face à une absence de stock », ajoute le cabinet.



Des partenariats pour partager les coûts des véhicules électriques

En Europe, AlixPartners estime qu’un véhicule électrique coûte en moyenne 9 000 € de plus en contenu (coût des composants) qu’un modèle thermique. « Il va vraiment falloir réduire cet écart pour pourvoir convertir les automobilistes, affirme Alexandre Marian. Or, pour la première fois depuis une dizaine d’années, nous avons vu le coût des batteries par kilowattheure augmenter en raison de l’inflation du cobalt, du nickel et du graphite. » Pour réduire ces dépenses dans le développement des voitures électriques et limiter les risques, les constructeurs ont multiplié au cours des dernières années les partenariats ou la création de coentreprises (Renault avec Envision et Verkor, Stellantis et LG…).



Enfin, AlixPartners identifie un autre levier pour abaisser les coûts des électriques : l’optimisation des technologies utilisées dans les véhicules, via notamment l’utilisation des batteries LFP (lithium, fer et phosphate), qui sont en moyenne 30 % moins chères que les batteries NMC (nickel, manganèse, cobalt), mais qui offrent 40 % de densité énergétique en moins et sont plus lentes à recharger. En 2021, les batteries lithium-fer-phosphate ont représenté 17 % du marché mondial des voitures électriques (61 % pour les NMC).