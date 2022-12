Le financement auto résiste au 1er semestre malgré la chute des ventes Les données délivrées par l'Association française des sociétés financières (ASF) font état d'une hausse de 4,5 % des financements d'automobiles au premier semestre 2022. Le crédit classique pour l'achat de voitures neuves s'effondre.

Benoît Landré Par

Voir les photos Les financements d'automobiles (VN et VO) des établissements spécialisés de l'ASF sont en hausse de 4,5 % au premier semestre 2022

Selon le dernier baromètre de l'Association française des sociétés financières (ASF)*, la production de nouveaux crédits à la consommation par les établissements spécialisés a enregistré une progression de 4,1 % en juin 2022 (tous secteurs confondus), à 4,469 milliards d’euros, et de 10,5 % sur l'ensemble du premier semestre (24,3 Mds€).



Malgré un net repli des ventes de voitures neuves (– 16,3 % à fin juin) et d’occasion (– 11,4 %), la production des sociétés spécialisées s'est maintenue pour le secteur auto. Au total, les financements d’automobiles ont augmenté de 4,5 % au premier semestre 2022 par rapport à la même période de l’an passé, totalisant 7,47 milliards d’euros.



À LIRE. Financement auto. Une hausse en 2021 portée par l'activité occasion



Production des établissements spécialisés de l'ASF - 1er semestre 2022 (en M€) juin 2022 Var. en % 1er semestre 2022 Var. en % Crédit classique VN 123 – 22 % 693 – 17,8 % Crédit classique VO 408 4 % 2 110 3,2 % LOA VN 729 – 2,3 % 3 928 5,6 % LOA VO 150 31,2 % 742 37,2 % Total financement VN (crédits affectés + LOA) 852 – 5,8 % 4 621 1,3 % Total financement VO (crédits affectés + LOA) 557 10,1 % 2 851 10,3 % Total financement VN + VO 1 409 – 0,1 % 7 472 4,5 %

La LOA porte les financements de voitures neuves

Ainsi, les financements d’automobiles neuves, qui ont accusé un recul de 5,8 % en juin 2022, restent en légère hausse de 0,5 % au deuxième trimestre et de 1,3 % au premier semestre (à 4,62 milliards d’euros). Les chiffres de l’ASF confirment la chute du crédit classique pour l’achat de véhicules neufs : – 22 % en juin et – 17,5 % au deuxième trimestre. En revanche, les opérations de LOA, qui se sont contractées de 2,3 % en juin, affichent une croissance de 4,3 % au deuxième trimestre et de 5,6 % sur le semestre, à 3,92 milliards d’euros. À fin juin 2022, la location avec option d’achat a représenté 85 % des financements VN accordés par les sociétés spécialisées.

Hausse soutenue des financements de voitures d'occasion

La production financière liée à la vente de véhicules d’occasion a enregistré une hausse de 10,1 % en juin (557 millions d’euros) et de 17 % au deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l’année, l’augmentation s’établit à 10,3 %, avec un montant cumulé de 2,85 milliards d’euros. Les financements dans le cadre de la LOA ont grimpé de 31,2 % en juin et de 37,1 % au deuxième trimestre, tandis que les crédits affectés ont affiché une hausse de 4 % en juin et de 11,2 % entre avril et juin 2022. La location avec option d’achat a pesé une part de 26 % dans les financements d’occasions sur les six premiers mois de l’année.



* L’ASF regroupe l’ensemble des établissements spécialisés, soit quelque 260 entreprises. En matière de crédit à la consommation (crédits renouvelables, crédits affectés, prêts personnels, location avec option d’achat), les adhérents de l’ASF représentent près de 50 % de l’encours de l’ensemble des établissements de crédit.