Le Garac met à l'honneur les véhicules historiques C'est devenu un rendez-vous annuel attendu : le Garac organise le samedi 25 mai 2019, sur son campus d'Argenteuil, les « 3 heures du Garac », un rassemblement de véhicules anciens.

Par Alexandre Guillet

Voir les photos Les "3 heures du Garac", un rassemblement dédié aux belles anciennes qui se tient le samedi 25 mai pour son édition 2019

Ce samedi, le 25 mai 2019 de 09H00 à 12H00, et déjà pour la cinquième année consécutive, le Garac, l’école nationale des professions de l’automobile et de la moto, organise sur son site d’Argenteuil, les « 3 heures du Garac ».







On ne change pas une recette qui a fait ses preuves, à savoir un rassemblement de voitures anciennes (véhicules historiques, belles anciennes, mais aussi yougtimers) et un plateau de plus de 250 véhicules (voitures, mais aussi motos et camions) est annoncé.



L’ambiance se voudra comme de coutume conviviale et les dirigeants du Garac annoncent aussi des surprises sur place. La manifestation est notamment ouverte aux anciens élèves, aux différents partenaires du Garac (entreprises, organisations professionnelles comme le métier « Véhicules historiques » du CNPA par exemple), aux étudiants et à leurs familles, mais aussi aux salariés et anciens salariés de l’établissement de référence de la Branche.



Cliquer ici pour s’inscrire :



Rappelons que le Garac vient d’apparaître en bonne place dans le classement Le Parisien des meilleurs lycées de France. L’école nationale des professions de l’automobile et de la moto se classe ainsi 5ème lycée professionnel du Val d’Oise et 32ème (sur 2037) lycée professionnel au niveau national. Ce classement des lycées professionnels pour la session 2018, paru en 2019, porte sur tous les lycées professionnels, quelles que soient les disciplines préparées. Et le Garac se classe 1er lycée professionnel pour les formations Bac Pro automobile, puisque son classement ne repose que sur des performances liées à ce secteur d’activité.