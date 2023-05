Le groupe ABVV lance sa marque de mobilité et s’associe à Meilleursvelos.fr Le groupe de distribution automobile ABVV annonce la création d’une nouvelle entité, baptisée ABVV Mobility, et la signature d’un partenariat avec la société Meilleursvelos.fr. Le troisième plus gros distributeur Volvo en France poursuit ainsi ses projets dans la mobilité douce aux portes de Paris.

Un an après un premier développement dans la distribution de vélosà assistance électrique, à travers un accord conclu avec la start-up Angell, le groupe ABVV conforte et structure son virage en faveur des nouvelles mobilités. L’entité dirigée par la famille Izikian annonce la création de la nouvelle marque ABVV Mobility, qui se positionne comme « une société de financement LLD multimarque spécialisée dans les solutions de mobilité douce ».

Un fournisseur de mobilité multimodale

C’est par l’intermédiaire de celle-ci que le groupe a signé un partenariat avec Meilleursvelos.fr. Cette société française intervient comme courtier auprès des professionnels (entreprises, collectivités, associations, artisans, commerçants...) qui souhaitent s’engager dans la mobilité douce avec l’achat de cargo bikes, biporteurs, triporteurs et vélos électriques.

« S’appuyant sur l’expertise des équipes de Meilleursvelos.fr, ABVV Mobility va disposer de l’ensemble des outils pour comprendre les besoins des clients et sélectionner les solutions les plus adaptées à leur usage. En outre, nos forces terrains seront en mesure de proposer une offre complète incluant le financement, l’entretien, l’assurance et les accessoires pertinents », expose le groupe francilien dans un communiqué. Ce dernier précise qu’il va également jouer un rôle de conseil auprès de ses clients afin d’activer les leviers financiers et fiscaux encourageant l’adoption de ces solutions.

Une diversification qui s'accélère depuis deux ans

Entré dans le réseau Seat en 2021, à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ABVV commercialise également les scooters et les trottinettes Mo de la marque espagnole. En 2022, il avait été nommé concessionnaire en région parisienne (le premier en France) pour la marque de taxis London Electric Vehicle Company (LEVC).

Concessionnaire Volvo, Jaguar, Land Rover, Seat, Cupra, Skoda et Hyundai au nord de Paris (Île-de-France et Oise), le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2022 avec six implantations.