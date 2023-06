Le groupe Amplitude innove sur la Toile avec le lancement d’un showroom virtuel Le groupe de distribution automobile Amplitude a lancé le 12 juin 2023 une nouvelle vitrine digitale. Celle-ci se présente comme un showroom virtuel dans lequel les internautes peuvent se mouvoir et découvrir plusieurs véhicules neufs des marques du groupe.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Amplitude a lancé son showroom virtuel en juin 2023. Amplitude

Déjà positionné sur la Toile avec son site corporate amplitude-groupe.com et la plate-forme Amplitude Carstore pour la vente de voitures d’occasion (amplitude-auto.com), le groupe Amplitude propose une troisième vitrine digitale depuis le 12 juin 2023. Celle-ci se présente sous la forme d’un showroom automobile virtuel qui permet de découvrir en 3D plusieurs modèles des marques du groupe « avec, pour chacun, la possibilité de vivre une expérience immersive en réalité virtuelle grâce au QR code à côté des véhicules », détaille l'opérateur sur son site web corporate.

Trois modèles présentés dans le showroom

Le showroom « d’accueil » comprend trois emplacements. Au démarrage, Amplitude a choisi de mettre en avant les modèles Kia EV6, Ford Mach-E et Opel Mokka, ainsi que sa marque de mobilité électrique Amplivolt. Deux autres « salles » font la part belle au Ford Explorer 2024 et au Volvo EX90, qui seront tous deux lancés l'an prochain. Le groupe informe qu’il organisera par la suite des campagnes thématiques et spécifiques à une marque, par exemple pendant une semaine, au gré des nouveautés et de l’actualité. « Dans ce monde 3D virtuel accessible sur ordinateur ou mobile, votre avatar peut se déplacer, échanger avec les autres personnes connectées en même temps, ainsi qu’interagir avec une hôtesse connectée à l’intelligence artificielle », indique le groupe de distribution.

Une vitrine pour les attentes des consommateurs de demain.

Depuis le showroom, les visiteurs peuvent accéder aux autres vitrines digitales du groupe Amplitude. Des liens pointent également vers les sites internet des constructeurs. « Ce showroom avant-gardiste est une vitrine pour les attentes des consommateurs de demain, commente le distributeur. Ce projet novateur contribue à la marche en avant du groupe Amplitude, et il permettra d’attirer une nouvelle clientèle qui recherche une nouvelle expérience dans son parcours de découverte d’un véhicule. »

Pour mener à bien ce projet, avec « une société spécialisée du nord de la France », le groupe a surtout puisé son inspiration dans les univers de la 3D, du virtuel et du jeu. Selon Jeremy Auribot, directeur stratégie, transformation et marketing du groupe, ce showroom se présente comme « un infomédiaire qui offre un pont vers les autres univers du groupe. Il s’agit avant tout d’un exercice qui s’inscrit dans un horizon à moyen-long terme, mais sans finalité commerciale ».