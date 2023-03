Le groupe automobile GCA ouvre un centre occasion GVO au Mans Après un premier site à Rennes, le groupe de distribution automobile GCA vient d'ouvrir au Mans son deuxième centre sous l'enseigne GVO, spécialisée dans la vente de voitures d'occasion multimarques. Il vise un volume de 1 800 ventes en 2021.

Développée en mai 2019 au nord de Rennes sous l’impulsion du groupe GCA, l’enseigne GVO est désormais représentée dans la ville du Mans. Conçu sur le modèle du site rennais, ce second centre a été bâti au sein de l'ancienne concession Suzuki (cédée au groupe Legrand), réaménagée pour l’occasion, et se situe à proximité de la concession Toyota du groupe (il distribue aussi Lexus et Kia au Mans). « L’implantation du groupe GCA dans la ville est historique, informe Ludovic Girona, directeur général. Le Mans recèle une véritable culture du VO, notamment premium ». Le centre propose une offre de véhicules d’occasion multimarques issus des reprises effectuées dans les concessions du groupe (principalement situées dans les départements voisins). Les VO commercialisés, qui affichent un prix allant de 5 000 à 15 000 euros et sont âgés en moyenne de 5 ans, sont préparés dans les ateliers du centre manceau. Les clients pourront souscrire à une offre de financement (via Financo), une garantie (Icare) ainsi qu’une solution d’assistance, l’ensemble de ces services additionnels “contribuant au modèle économique du concept”.



Une plateforme d’enchères de VO pour les pros

Le centre GVO de Rennes a commercialisé un total de 2 900 véhicules en 2020, dont 900 à des clients particuliers. Le groupe dirigé par David Gaist ambitionne de vendre 1 500 occasions au Mans en 2021, dont 600 aux particuliers. « Au-delà de prendre position sur le marché du VO, l’ambition du groupe GCA est de mettre en place des supports digitaux de communication vers les clients particuliers et professionnels. Cette dernière évolution constitue un axe de développement stratégique », souligne le groupe, qui annonce le lancement d’une plateforme d’enchères en ligne (sous la marque GVO), accessible aux acheteurs professionnels français et européens, en septembre prochain.

Le groupe GCA, qui dénombre 77 concessions réparties entre le Grand Ouest, la Normandie, l'Ile-de-France, l'Est et la Belgique, a commercialisé 21 000 véhicules neufs et 20 000 occasions en 2020. En plus des deux centres GVO, il s’appuie sur sept carrosseries, trois magasins de pièces détachées et un centre d’appel.